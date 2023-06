Punjab News: सीएम मान ने अनुबंधित टीचरों को दी बड़ी सौगात, सैलरी में किया जबरदस्त इजाफा

पंजाब सरकार ने प्रदेश के अनुबंधित शिक्षकों को खुशखबरी देते हुए उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को एलान किया है कि अब 6137 एजुकेशन वालंटियर्स को 3500 रुपए वेतन की जगह 15 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी। इससे पहले अनुबंधित शिक्षकों को पक्का करने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही अब 58 साल तक ये टीचर काम कर सकेंगे।

सीएम मान ने अनुबंधित टीचरों को दी बड़ी सौगात, सैलरी में किया जबरदस्त इजाफा

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। पंजाब सरकार ने प्रदेश के अनुबंधित शिक्षकों को खुशखबरी देते हुए उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को एलान किया है कि अब 6137 एजुकेशन वालंटियर्स को 3500 रुपए वेतन की जगह 15 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी। इससे पहले अनुबंधित शिक्षकों को पक्का करने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही अब 58 साल तक ये टीचर काम कर सकेंगे। ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ... ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ... ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ... Live https://t.co/ltmOqxzH53 — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 27, 2023 वेतन में हुई भरी वृद्धि वहीं एजुकेशन गारंटी स्कीम में काम करने वालों के वेतन में भी भारी वृद्धि की गई है। जिनको अभी तक 6000 रुपए मिलते थे अब उनको 18000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। एजुकेशन प्रोवाइडर्स को पहले 10,250 मिलते थे अब उन्हें 22 हजार रुपए वेतन मिलेगा। बीए, एमए करने वाले जो 11000 वेतन लेते थे, अब उनको 23 हजार रुपए की सैलरी मिलेंगी। आईईवी वालंटियर्स को 5500 रुपए की सैलरी को बढ़ाकर 15000 कर दी गई है। छुट्टियों के भी नहीं काटे जाएंगे पैसे मुख्यमंत्री ने वीडियो मैसेज के जरिए किया एलान किया कि यह विवरण आने वाले दिनों में जारी किया जाएगा। वहीं यह बात भी कही की सभी लोग अब 58 साल तक काम करने योग्य होंगे और सभी के छुट्टियों के भी पैसे नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और अन्य कर्मियों को अपनी नौकरी पक्का करने के लिए जो धरने देने पड़ते थे वो अब नहीं देने पड़ेंगे। हमारी नियत में नहीं कोई कमी उन्होंने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद सभी को नियुक्ति दे दिया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य विभागों में भी ऐसे संशोधन होंगे। उन्होंने कहा कि देरी हो सकती है, लेकिन हमारी नीयत में कोई कमी नहीं है।

Edited By: Nidhi Vinodiya