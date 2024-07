Punjab News: 'सीएम मुझे नहीं चाहते, इसलिए दिया था इस्तीफा'; राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का खुलासा, बोले- जारी रखेंगे दौरे

जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों को खरी खोटी सुनाई गई तो कुछ ही समय बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर राज्यपाल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, लेकिन तब से लेकर राज्यपाल ने अपने इस्तीफे को लेकर कुछ नहीं बोला। लेकिन अब तीन दिन पहले जब वह एक बार फिर सीमावर्ती जिलों के दौरे पर गए तो मुख्यमंत्री भगवत मान ने ऐतराज जताया।

#WATCH | Punjab Governor Banwarilal Purohit says, "There is no need for the CM (Bhagwant Mann) to be scared of me...I give time to every party who comes to me. Why should the Governor be a problem for anybody...I will definitely ask them to do the work that has not been done...It… pic.twitter.com/HCqHWrKHh9