Punjab News: ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ में पंजाब के भी 42 कार्यकर्ता, 5 राज्यों में भाजपा को करेंगे मजबूत

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: विदेश से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 26,500 कार्यकर्ताओं के साथ बात की। प्रधानमंत्री ने, न सिर्फ संगठन को लेकर इन कार्यकर्ताओं से चर्चा की बल्कि आने वाले समय की चुनौतियों पर भी रोशनी डाली। नरेंद्र मोदी जितने अच्छे राजनेता हैं, उतने ही अच्छे संगठनात्मक नेता भाजपा ने पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को मद्देनजर ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम चलाया हैं। इसके लिए कार्यकर्ताओं को भोपाल में एक सप्ताह की ट्रेनिंग दी जा रही हैं। जिसमें पंजाब से भी 42 कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा के प्रदेश महासचिव जीवन गुप्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने अच्छे राजनेता हैं, उतने ही अच्छे संगठनात्मक नेता भी हैं। सीधा संवाद करके उनमें ऊर्जा का संचार किया उन्होंने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद संगठन के लिए समय निकाला। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी वहीं, पंजाब के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि पंजाब में पार्टी ने महा जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करके उनमें ऊर्जा का संचार किया है।

