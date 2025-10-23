पंजाब में लोकपाल का पद खाली, नियुक्ति पर सरकार और चीफ चस्टिस के बीच नहीं बनी सहमति

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। आठ अक्टूबर को सेवानिवृत्ति होने के बावजूद पंजाब में नए लोकपाल को लेकर अभी तक राज्य सरकार और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा दो सप्ताह से यह पद खाली पड़ा है।

दरअसल, लोकपाल की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय कमेटी नाम को फाइनल करती है जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा के स्पीकर और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं। पता चला है कि लोकपाल के लिए दो नाम की चर्चा है, जिसमें हाई कोर्ट की हाल ही में सेवानिवृत्त जज मंजरी नेहरू कौल और न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन का नाम चल रहा है जो पंजाब सरकार की नेशनल सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन हैं। यह बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा के अधीन किसी की हिरासत को तय करता है।

शबीहुल हुसनैन को लोकपाल बनाना चाहती है सरकार राज्य सरकार जस्टिस शबीहुल हसनैन को पंजाब का लोकपाल लगाना चाहती है, जबकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मंजरी नेहरू काैल के पक्ष में हैं। हालांकि कमेटी के दो वोट मुख्यमंत्री और स्पीकर सरकार के ही पक्ष में हैं, लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सरकार नाराज भी नहीं करना चाहती।

इसीलिए लोकपाल की नियुक्ति लटकी हुई है। जस्टिस विनोद के शर्मा जो लोकपाल के पद से आठ अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए हैं, के बाद अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं है। किसी भी रिटायर्ड जज की छह साल के लिए इस पद पर नियुक्ति होती है जो राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के केसों की सुनवाई करता है।

पिछली सरकार के दौरान विजिलेंस कमीशन का गठन करके भी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की थी लेकिन सत्ता बदलते ही मौजूदा सरकार ने लोकपाल को भंग करने की बिल पारित कर दिया और दावा किया कि लोकपाल को ही मजबूत किया जाएगा लेकिन डेढ़ साल में इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया।

'लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार' अप्रैल 2024 में विजिलेंस कमीशन को रद्द करने का फैसला लिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में कहा था कि ‘लोकपाल ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार होगा, हम इसे और सशक्त बनाएंगे।’ लेकिन डेढ़ साल बाद भी लोकपाल अधिनियम में संशोधन या नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई।