Punjab को खेलों में बनाया जा रहा नंबर एक राज्य, खेल मंत्री ने नयी खेल नीति के मसौदे को दिया अंतिम रूप

राज्य को खेलों में देश का नंबर एक राज्य बनाया जा रहा। खेल विभाग की ओर से बनाई जा रही नई खेल नीति के मसौदे को करीब तैयार कर लिया गया है। जल्द ही मुख्यमंत्री इसे जारी करेंगे। खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करके प्रस्तावित खेल नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने को लेकर चर्चा के दौरान यह बात कहीं।

पंजाब को खेलों में बनाया जा रहा नंबर एक राज्य- Gurmeet Singh Meet hair

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: राज्य को खेलों में देश का नंबर एक राज्य बनाया जा रहा है। खेल विभाग की ओर से बनाई जा रही नई खेल नीति के मसौदे को करीब तैयार कर लिया गया है और जल्द ही मुख्यमंत्री की ओर से जारी की जाएगी। खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करके प्रस्तावित खेल नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने को लेकर चर्चा के दौरान यह बात कहीं। खेल मंत्री ने खेल नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए खेल माहिरों की बनाई कमेटी के साथ निरंतर मीटिंगें की जा रही है और खिलाड़ियों और खेलों से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं की फीडबैक भी ली गई। खेल नर्सरियों और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने पर जोर मीत हेयर ने कहा कि खेल सभ्याचार पैदा करने के लिए गांव, शहर स्तर से राज्य स्तर तक खेल नर्सरियों से लेकर सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाए जाने पर जोर दिया गया है। खिलाड़ियों की उपलब्धियों के हिसाब के साथ सीधी नौकरियों का प्रबंध करना, खिलाड़ियों की डाइट, प्रशिक्षण और चोटों से उभारने के लिए विशेष सैंटर, कोचों का सम्मान और खेलों के प्रमोशन के लिए काम करने वाली शख्सियतों, संस्थाओं का सम्मान खेल नीति का अहम हिस्सा होगा। खिलाड़ियों की वित्तीय मदद पर दिया जाएगा जोर खेल मंत्री ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की तैयारी के लिए खिलाड़ियों की वित्तीय मदद से लेकर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का नगद राशि के साथ सम्मान पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा जो खेल मुकाबले इनाम राशि वाली सूची में नहीं शामिल थे, उनको शामिल करना और पैरा स्पोर्ट्स के साथ स्पेशल ओलिंपिक ब्लाइंड, डैफ खेलों के पदक विजेताओं को भी नकद राशि देने की सिफारिश की जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कोचों की भर्ती और खेल विभाग में विभिन्न पद भरने पर भी जोर दिया जायेगा। मौजूदा खेल ढांचे को मजबूत करने से नये खेल स्टेडियमों के निर्माण में खेल ग्राउंड को बनाने पर ही ध्यान केंद्रित किया जायेगा।

Edited By: Nidhi Vinodiya