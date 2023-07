राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 35 लोगों की जान गई है। जबकि 60 हजार एकड़ फसल का नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण 18 जिले प्रभावित हुए है। अब तक 5521.05 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 80.77 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है। राज्य सरकार की रिपोर्ट अनुसार सबसे ज्यादा फसल का नुकसान संगरूर में हुआ है।

Punjab Heavy Flood: बाढ़ से अब तक 35 लोगों की मौत, 60 हजार एकड़ फसल का नुकसान; 18 जिले प्रभावित

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 35 लोगों की जान गई है। जबकि 60 हजार एकड़ फसल का नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण 18 जिले प्रभावित हुए है। अब तक 5521.05 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 80.77 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है। राज्य सरकार की ओर से बाढ़ को लेकर अब तक की स्थिति संबंधी जो रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा फसल का नुकसान संगरूर में हुआ है। NDRF, SDRF समेत सेना ने मोर्चा संभाला संगरूर में 50, 150 एकड़ जबकि फाजिल्का में 5204 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 168 राहत कैंप चल रहे है। जिन में 3903 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। बाढ़ के कारण अब तक तीन लोगों के लापता होने की खबर है। जिन की तलाश की जा रही है। राज्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के अलावा सेना और नेवी के जवानों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। फिलहाल बाढ़ को लेकर हालात नियंत्रण में है। जान गंवाने वाले सबसे ज्यादा लोग मोहाली के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे रोपड़ और पटियाला जिले की आधी जनसंख्या बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है। जबकि एसबीएस नगर की सारी जनसंख्या पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। जांलधर में बाढ़ के कारण 36210 लोग प्रभावित हुए है। अब तक 26250 बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बारिश के कारण सब से ज्यादा जानें मोहाली में गई है। मोहाली में अब तक बारिश के कारण सात लोग अपनी जान गंवा चुके है। 100 से ज्यादा पशुओं की मौत वहीं 100 के करीब पशुओं की बाढ़ के कारण मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ के कारण राज्य के अलग अलग जिलों के करीब 1422 गांव प्रभावित हुए है।सबसे ज्यादा गांव पटियाला के 458 गांव, रोपड़ के 364 गांव और मोहाली के 264 गांव प्रभावित हुए है।

