'फोर्टिस में CM मान इलाज करा सकते हैं तो आम लोगों के कार्ड क्यों नहीं चलते?', पूर्व केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, मोहाली। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत जारी किए जा रहे स्वास्थ्य कार्डों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सोमवार को पंजाब सरकार पर सवाल उठाए।

मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल पहुंचे बिट्टू ने अस्पताल के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब मुख्यमंत्री भगवंत मान इसी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं तो आम लोगों के स्वास्थ्य कार्ड यहां क्यों नहीं चल रहे।

बिट्टू ने कहा कि सरकार की ओर से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को लेकर बड़े स्तर पर प्रचार किया जा रहा है और लोगों को स्वास्थ्य कार्ड दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद मरीजों को इन कार्डों के आधार पर बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है।

उन्होंने दावा किया कि फोर्टिस अस्पताल में पंजाब के अलग-अलग शहरों से कई मरीज इलाज के लिए पहुंचे थे। इनमें लुधियाना सहित अन्य शहरों के मरीज भी शामिल थे। इन मरीजों के पास मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के कार्ड थे, लेकिन अस्पताल में कार्ड के आधार पर इलाज करने से मना कर दिया गया। बिट्टू ने कहा कि ऐसे में स्वास्थ्य योजना कार्ड का क्या फायदा।

बड़े अस्पतालों में कार्ड नहीं चलने का दावा बिट्टू ने दावा किया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के कार्ड केवल फोर्टिस अस्पताल में ही नहीं, बल्कि पंजाब के कई अन्य बड़े अस्पतालों में भी नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रमुख अस्पतालों में कार्ड के माध्यम से इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।