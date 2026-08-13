पंजाब में नकल विवाद के बीच 454 फार्मासिस्ट पदों की भर्ती पर रोक, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज की ओर से 454 फार्मासिस्ट (फार्मेसी आफिसर) पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 11 जून, 2026 को जारी विज्ञापन के तहत फार्मासिस्ट पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित रहेगी।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने याचिका में 19 जुलाई 2026 को आयोजित लिखित परीक्षा को रद करने की मांग की है। इनका कहना है कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न नहीं हुई। परीक्षा के दौरान कथित रूप से अंतरराज्यीय नकल गिरोह की तरफ से नकल करवाने की कोशिश की गई।