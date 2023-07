'आपदा के समय वित्तीय लाभ के लिए किया लोगों के जीवन से खिलवाड़, याची रहम का हकदार नहीं'

Court News पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने घटिया व मानकों पर खरा न उतरने वाले सेनिटाइजर की बिक्री व निर्माण के आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आपदा के समय में वित्तीय लाभ के लिए लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का आरोपित किसी भी प्रकार के रहम का हकदार नहीं है।

'आपदा के समय वित्तीय लाभ के लिए किया लोगों के जीवन से खिलवाड़, याची रहम का नहीं हकदार'

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। आपदा के समय में वित्तीय लाभ के लिए लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का आरोपित किसी भी प्रकार के रहम का हकदार नहीं है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए घटिया व मानकों पर खरा न उतरने वाले सेनिटाइजर की बिक्री व निर्माण के आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका दाखिल करते हुए सुनीता धवन व अन्य ने हाई कोर्ट को बताया कि कोरोना के समय में ड्रग कंट्रोलर ने सैंपलों की जांच के लिए टीम का गठन किया था और इस दौरान खरड़ व जिरकपुर से सेनिटाइजरों के सैंपल लिए गए थे। याची ने बताया कि इस दौरान गुप्ता मेडिकल हॉल मोहाली से एडविन लैब के सेनिटाइजर के सैंपल भी लिए गए जो मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद कंपनी के पार्टनरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। याची ने कहा कि सैंपल एकत्रित होने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उनके परिसर से कोई सैंपल नहीं लिए गए थे। अग्रिम जमानत की मांग को लेकर याची ने मोहाली की अदालत में याचिका दाखिल की थी लेकिन इसी वर्ष फरवरी में याचिका खारिज कर दी गई। ऐसे में अब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने कहा कि जब याची इस सामग्री की बिक्री कर रहा था तो उसे मानकों को लेकर स्पष्ट होना चाहिए था। ऐसे में गिरफ्तारी से किसी भी प्रकार की राहत देने इन्कार करते हुए हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

