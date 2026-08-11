दुष्कर्म के दोषी डेरा प्रमुख की सजा बढ़ाने से हाई कोर्ट ने किया इनकार, पीड़िता को मिला 6 लाख रुपये का मुआवजा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने वर्ष 2000 में डेरा परिसर में युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए धनवंत सिंह की अपील खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने उसकी 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा बरकरार रखी। साथ ही पीड़ित की ओर से दायर याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें दोषी की सजा बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की गई थी।

हालांकि, लंबे समय तक चले न्यायिक संघर्ष और यौन हमले से पीड़िता को हुए आघात को देखते हुए कोर्ट ने उसे छह लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। फैसला न्यायमूर्ति रमेश कुमारी ने 31 जुलाई 2026 को सुनाया। मामला गांव पाली झिक्की स्थित नूर विश्व रोहानी चैरिटेबल ट्रस्ट के डेरे से जुड़ा है।

कोर्ट के अनुसार धनवंत सिंह इस डेरे का धार्मिक प्रचारक, चेयरमैन और ट्रस्टी था। पीड़िता का परिवार लंबे समय से उसका अनुयायी था और धार्मिक मार्गदर्शन के लिए डेरे में जाता था। पीड़िता ने सितंबर 2000 में पटियाला में नर्सिंग पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था, लेकिन पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहती थी। इसी सिलसिले में परिवार की सलाह पर वह 25 नवंबर 2000 को डेरे गई थी।

अभियोजन के अनुसार रात करीब ढाई बजे आरोपी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के तत्काल बाद पीड़िता ने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। करीब एक महीने बाद 31 दिसंबर 2000 को उसने अपने पिता को घटना बताई। इसके बाद परिवार ने पहले डेरे के ट्रस्टियों और फिर श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष मामला उठाया। अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस को शिकायत दी गई। जांच के बाद 29 अगस्त 2002 को प्राथमिकी दर्ज की गई।

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ट्रायल कोर्ट ने 29 जनवरी 2005 को धनवंत सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।बचाव पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज होने में देरी और पीड़िता की गवाही के समर्थन में प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने को आधार बनाया। हाई कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म जैसे अपराध सामान्यत चारदीवारी के भीतर होते हैं और ऐसे मामलों में प्रत्यक्षदर्शी का होना स्वाभाविक नहीं है।