सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर हाई कोर्ट सख्त, पंजाब में डॉक्टरों की भर्ती और आधुनिक सुविधाएं देने का आदेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को राज्य के सभी जिला अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मरीजों को बेहतर इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए।

चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने पंजाब सरकार को अनुपालन संबंधी शपथपत्र दाखिल करने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर के लिए तय की है। खंडपीठ ने कहा कि राज्य से अपेक्षा है कि सभी जिला अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। कोर्ट ने इससे पहले भी स्पष्ट किया था कि नागरिकों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती।