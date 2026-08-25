पंजाब में 63 हजार परिवारों को राहत! बिल कितना भी आए, नहीं बंद होगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली
पंजाब सरकार ने बिजली के बढ़े हुए और अस्थायी बिलों से प्रभावित 63,702 उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है, जिससे उन्हें 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिलता रहेगा।
HighLights
63,702 उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा
मीटर रीडरों की हड़ताल से अस्थायी बिलिंग हुई थी प्रभावित
तकनीकी खामियां दूर, अब असामान्य बिलों की होगी जांच
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने बिजली के बढ़े हुए और अस्थायी बिलों को लेकर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि मीटर रीडरों की हड़ताल के दौरान अस्थायी बिलिंग से प्रभावित 63,702 पात्र उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ नहीं खोना पड़ेगा। बिलिंग में तकनीकी या अन्य गलती के कारण किसी पात्र परिवार को इस सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा।
मंत्री सौंद ने बताया कि अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच मीटर रीडरों की हड़ताल के कारण कई उपभोक्ताओं के वास्तविक मीटर की रीडिंग समय पर नहीं हो सकी। ऐसे में पिछले औसत बिजली उपभोग के आधार पर अस्थायी बिल जारी किए गए। बाद में वास्तविक रीडिंग मिलने पर पिछली अवधि की खपत का समायोजन किया गया। इससे कुछ उपभोक्ताओं के बिल सामान्य से काफी अधिक दिखाई देने लगे।
उन्होंने कहा कि कुल 78 लाख उपभोक्ताओं में से 63,702 उपभोक्ता इस तरह की अस्थायी बिलिंग से प्रभावित हुए हैं। पात्र उपभोक्ताओं के लिए संबंधित अवधि का 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ सुरक्षित रखा जाएगा। सौंद ने बताया कि वर्ष 2026 में बिलिंग संबंधी समस्याओं का एक प्रमुख कारण जनवरी में पुरानी अलग-अलग बिलिंग व्यवस्थाओं से एकीकृत एकल बिलिंग प्रणाली में बदलाव भी रहा।
इस दौरान बड़ी मात्रा में उपभोक्ता और बिलिंग आंकड़ों के स्थानांतरण में कुछ तकनीकी खामियां सामने आईं। कुछ मामलों में पिछली मीटर रीडिंग सही तरीके से उपलब्ध नहीं होने के कारण खपत की गणना में गड़बड़ी हुई। इन तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधार कर दिए गए हैं। अब नई व्यवस्था के तहत सामान्य खपत से असामान्य रूप से अधिक खपत दिखाने वाले बिल स्वत: चिन्हित होंगे और जांच के बाद ही जारी किए जाएंगे।