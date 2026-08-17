पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की कलमछोड़ हड़ताल शुरू, सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर कलमछोड़ हड़ताल सोमवार से शुरू हो गई। पंजाब भर के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों ने 18 अगस्त को भी कामकाज ठप रखने का फैसला किया है।

हड़ताल के कारण विभिन्न सरकारी विभागों और कार्यालयों में आम लोगों से जुड़े काम प्रभावित होने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए कहा कि लंबे समय से उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

मांगों के समाधान के लिए कर्मचारियों ने पहले भी सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा है, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण अब आंदोलन का रास्ता अपनाया गया है। 27 अगस्त को ‘मरण व्रत’ का फैसला कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 27 अगस्त को ‘मरण व्रत’ शुरू करने का भी फैसला लिया है। संगठन की ओर से कहा गया है कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।