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लोक भवन में राज्यपाल कटारिया का ‘एट होम’ रिसेप्शन, पंजाब- हरियाणा के CM सहित कई दिग्गज पहुंचे

By Rajesh Dhall Edited By: Sohan Lal
Updated: Sun, 16 Aug 2026 12:27 PM (IST)

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब लोक भवन में 'एट होम' समारोह का आयोजन किया। इसमें पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों सहित कई हस्तियों ने शिरकत की।

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HighLights

  1. स्वतंत्रता दिवस पर 'एट होम' समारोह।

  2. पुलिस बैंड से औपचारिक स्वागत।

  3. वंदे मातरम् और राष्ट्रगान हुआ।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शनिवार को पंजाब लोक भवन के लान में पारंपरिक ‘एट होम’ समारोह का आयोजन किया। इसमें पंजाब और हरियाणा के राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सैन्य, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की।

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राज्यपाल शाम करीब पांच बजे समारोह स्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस बैंड ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद ‘वंदे मातरम्’ और राष्ट्रगान हुआ। पंजाब लोक भवन को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आकर्षक ढंग से सजाया गया था।

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राज्यपाल ने समारोह में पहुंचे अतिथियों से मुलाकात कर उन्हें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, सांसद मनीष तिवारी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

इस अवसर पर पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा, यूटी चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव विवेक प्रताप सिंह और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।