पेंशन मामले में 25 साल तक जवाब नहीं दे सकी पंजाब सरकार, हाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार का अतिरिक्त जुर्माना
25 साल पुराने पेंशन मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर पंजाब सरकार पर हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपये ...और पढ़ें
HighLights
हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार पर 50 हजार का जुर्माना लगाया।
25 साल पुराने पेंशन मामले में जवाब न देने पर कार्रवाई।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के वेतन से कटेगी जुर्माने की राशि।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पेंशन लाभ से जुड़े 25 साल पुराने मामले में जवाब दाखिल नहीं करने और न्यायालय के निर्देशों का लगातार पालन नहीं करने पर पंजाब सरकार को फिर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की कड़ी नाराजगी का सामना करना पड़ा है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने राज्य पर 50 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाई है।
यह राशि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक के वेतन से बराबर-बराबर काटी जाएगी।न्यायालय ने अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पंजाब के मुख्य सचिव पर भी डाल दी है।
मुख्य सचिव को अगली सुनवाई पर शपथपत्र दाखिल कर यह बताना होगा कि 50 हजार रुपये की राशि दोनों अधिकारियों के वेतन या पारिश्रमिक से काटकर न्यायालय के आदेशानुसार संबंधित खाते में जमा करा दी गई है। जस्टिस मौदगिल वर्ष 2001 में दाखिल की गई एक लंबे समय से लंबित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
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पिछली सुनवाई में लगा था 1 लाख जुर्माना
पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य के जवाब दाखिल नहीं करने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया था। । इसके बावजूद एक प्रतिवादी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसी लगातार अवहेलना को देखते हुए न्यायालय ने अब 50 हजार रुपये की अतिरिक्त जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
न्यायालय ने संबंधित प्राधिकरण को जवाब दाखिल करने का एक और अवसर देते हुए स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं होने पर न्यायालय कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने मामले की लंबी लंबितता पर गंभीर चिंता जताई थी।
न्यायालय ने कहा था कि याचिका वर्ष 2001 में दाखिल हुई थी और 27 नवंबर 2001 के आदेश के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बावजूद नोटिस की तामील पूरी होने के बाद भी राज्य ने 25 वर्षों तक अपना लिखित जवाब दाखिल नहीं किया। कोर्ट ने राज्य के रवैये को निंदनीय और बेहद चिंताजनक बताया था।
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पेंशन पर सरकार का अमानवीय रवैया
न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकार के असंवेदनशील और उदासीन रवैये के कारण ऐसी याचिकाएं लंबे समय तक लंबित रहती हैं। मामला पेंशन संबंधी लाभों की पुनर्गणना और उनमें वृद्धि की मांग से जुड़ा है। न्यायालय ने कहा था कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान समान स्थिति वाले कई याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि कुछ की दुर्भाग्यवश मृत्यु भी हो गई।
इसके बावजूद उनके वैध दावों पर निर्णय नहीं हो सका।न्यायालय ने राज्य सरकार के इस अमानवीय और उदासीन रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की थी। न्यायालय ने कहा था कि न्यायालय की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बावजूद लगभग 25 वर्षों तक जवाब दाखिल नहीं करना और मामले को अनदेखा छोड़ देना बेहद गंभीर है।