पेंशन मामले में 25 साल तक जवाब नहीं दे सकी पंजाब सरकार, हाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार का अतिरिक्त जुर्माना

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पेंशन लाभ से जुड़े 25 साल पुराने मामले में जवाब दाखिल नहीं करने और न्यायालय के निर्देशों का लगातार पालन नहीं करने पर पंजाब सरकार को फिर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की कड़ी नाराजगी का सामना करना पड़ा है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने राज्य पर 50 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाई है।

यह राशि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक के वेतन से बराबर-बराबर काटी जाएगी।न्यायालय ने अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पंजाब के मुख्य सचिव पर भी डाल दी है। मुख्य सचिव को अगली सुनवाई पर शपथपत्र दाखिल कर यह बताना होगा कि 50 हजार रुपये की राशि दोनों अधिकारियों के वेतन या पारिश्रमिक से काटकर न्यायालय के आदेशानुसार संबंधित खाते में जमा करा दी गई है। जस्टिस मौदगिल वर्ष 2001 में दाखिल की गई एक लंबे समय से लंबित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

न्यायालय ने संबंधित प्राधिकरण को जवाब दाखिल करने का एक और अवसर देते हुए स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं होने पर न्यायालय कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने मामले की लंबी लंबितता पर गंभीर चिंता जताई थी।

न्यायालय ने कहा था कि याचिका वर्ष 2001 में दाखिल हुई थी और 27 नवंबर 2001 के आदेश के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बावजूद नोटिस की तामील पूरी होने के बाद भी राज्य ने 25 वर्षों तक अपना लिखित जवाब दाखिल नहीं किया। कोर्ट ने राज्य के रवैये को निंदनीय और बेहद चिंताजनक बताया था।