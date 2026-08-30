अनाथ बच्चों के सपनों को मिलेगा सहारा, पंजाब सरकार ने 181 करोड़ किए जारी; 21 साल से कम उम्र वालों को लाभ

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में माता-पिता का साया खो चुके और परिवार की देखभाल से वंचित बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता का दायरा मजबूत किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में आश्रित एवं अनाथ बच्चों के लिए सरकार ने 432.38 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इसमें से अब तक 181.23 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

विभाग के अनुसार, इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 2.45 लाख बच्चों को मिल रहा है। सरकार का कहना है कि बच्चों को आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है, ताकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी पढ़ाई और भविष्य की तैयारियों पर असर न पड़े।