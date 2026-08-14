'मैं डरता नहीं... अकाली दल कुर्बानी देने को तैयार'; नांदेड़ में हमले के बाद आया सुखबीर बादल का बयान

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुवार को पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर एक गुरुद्वारे के पास कृपाण से हमला हुआ था। इस हमले में उनके हाथ में चोट आई थी। शुक्रवार को उन्हें यशोसाईं अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद शिअद अध्यक्ष की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।

सुखबीर सिंह बादल ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए मीडियाकर्मियों से कहा कि उनका मकसद पंजाब में हालात पर कब्जा करना और शांति भंग करना है, जिसे अकाली दल के अध्यक्ष के तौर पर मैं कभी नहीं होने दूंगा। दोनों बार उन्होंने मुझ पर सबसे पवित्र जगहों पर हमला किया। मैं कभी नहीं डरा और न ही अब डरता हूं। शिरोमणि अकाली दल पंजाब के भाईचारे और गौरव के लिए प्रतिबद्ध है। शिरोमणि अकाली दल कोई भी कुर्बानी दे सकता है, लेकिन पंजाब की तरक्की और सांप्रदायिक व धार्मिक सद्भाव हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

#WATCH | Nanded, Maharashtra | On being attacked at a Gurdwara yesterday, Former Deputy CM of Punjab Sukhbir Singh Badal says, "Their mission is to take control of the situation in Punjab and disturb the peace, which, as President of Akali Dal, I will never allow... Both times… https://t.co/ppLqYkgvh7 pic.twitter.com/uAp9mCHTSS — ANI (@ANI) August 14, 2026 नांदेड़ में गुरुद्वारे के पास हुआ हमला गुरुवार को सुखबीर सिंह बादल को महाराष्ट्र के नांदेड़ में मौजूद सचखंड श्री हजूर साहिब परिसर के निकट जानलेवा हमला हुआ था। सुखबीर के साथ नांदेड़ गए उनके मीडिया सलाहकार राज्यदीप के मुताबिक, अकाली दल अध्यक्ष परिवार के साथ गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत परिसर से बाहर निकलते हुए जब चरण कमल पहुंचे, तभी उनके साथ-साथ चल रहे निहंग के वेष में एक व्यक्ति ने कृपाण से हमला कर दिया। पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री के हाथ की सर्जरी की गई है। उनके हाथ में टांके भी आएं हैं।

दो साल में दूसरा हमला अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को जेड-प्लस सुरक्षा मिली हुई है। पिछले दो साल में यह उन पर दूसरा हमला है। इससे पहले चार दिसंबर, 2024 को अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब परिसर के बाहर तब हमला हुआ था जब वह श्री अकाल तख्त के आदेश पर परिसर के मुख्य द्वार पर सेवादार की सजा भुगत रहे थे।