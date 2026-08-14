Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    'मैं डरता नहीं... अकाली दल कुर्बानी देने को तैयार'; नांदेड़ में हमले के बाद आया सुखबीर बादल का बयान

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 02:37 PM (IST)

    महाराष्ट्र के नांदेड़ में कृपाण से हुए हमले के बाद सुखबीर सिंह बादल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। ...और पढ़ें

    HighLights

    1. नांदेड़ में सुखबीर बादल पर कृपाण से हुआ था हमला

    2. हमले में उनके हाथ में चोट भी आई है

    3. बादल ने कहा- पंजाब में शांति भंग नहीं होने देंगे

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुवार को पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर एक गुरुद्वारे के पास कृपाण से हमला हुआ था। इस हमले में उनके हाथ में चोट आई थी। शुक्रवार को उन्हें यशोसाईं अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद शिअद अध्यक्ष की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। 

    सुखबीर सिंह बादल ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए मीडियाकर्मियों से कहा कि उनका मकसद पंजाब में हालात पर कब्जा करना और शांति भंग करना है, जिसे अकाली दल के अध्यक्ष के तौर पर मैं कभी नहीं होने दूंगा। दोनों बार उन्होंने मुझ पर सबसे पवित्र जगहों पर हमला किया। मैं कभी नहीं डरा और न ही अब डरता हूं। शिरोमणि अकाली दल पंजाब के भाईचारे और गौरव के लिए प्रतिबद्ध है। शिरोमणि अकाली दल कोई भी कुर्बानी दे सकता है, लेकिन पंजाब की तरक्की और सांप्रदायिक व धार्मिक सद्भाव हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

     

    नांदेड़ में गुरुद्वारे के पास हुआ हमला

    गुरुवार को सुखबीर सिंह बादल को महाराष्ट्र के नांदेड़ में मौजूद सचखंड श्री हजूर साहिब परिसर के निकट जानलेवा हमला हुआ था।

    सुखबीर के साथ नांदेड़ गए उनके मीडिया सलाहकार राज्यदीप के मुताबिक, अकाली दल अध्यक्ष परिवार के साथ गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत परिसर से बाहर निकलते हुए जब चरण कमल पहुंचे, तभी उनके साथ-साथ चल रहे निहंग के वेष में एक व्यक्ति ने कृपाण से हमला कर दिया। पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री के हाथ की सर्जरी की गई है। उनके हाथ में टांके भी आएं हैं।

    दो साल में दूसरा हमला

    अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को जेड-प्लस सुरक्षा मिली हुई है। पिछले दो साल में यह उन पर दूसरा हमला है। इससे पहले चार दिसंबर, 2024 को अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब परिसर के बाहर तब हमला हुआ था जब वह श्री अकाल तख्त के आदेश पर परिसर के मुख्य द्वार पर सेवादार की सजा भुगत रहे थे।

    खबरें और भी

    यह भी पढ़ें- 'आपकी बहादुरी को नहीं भुलाया जाएगा...', सुखबीर बादल की जान बचाने वाले इंस्पेक्टर से मिलकर भावकु हुईं हरसिमरत कौर

    यह भी पढ़ें- सुखबीर बादल पर हमले के बाद भड़का अकाली दल, हाई कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग