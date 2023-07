पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा: BJP-AAP में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे CM मान

Punjab Flood Situation पंजाब में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लुधियाना से लेकर रोपड़ तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजनीतिक दलों ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रधान सुनील जाखड़ के ट्वीट के बाद सीएम भगवंत मान भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं।

पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा: BJP-AAP में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, इन्द्रप्रीत सिंह। पंजाब में कई इलाकों में पिछले शनिवार सुबह सात बजे से शुरू हुई बरसात आज सोमवार को एक बजे तक बंद नहीं हुई है। कई जिलों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में अब राजनीतिक दलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने की होड़ लग गई है। इसकी शुरुआत भाजपा के नए प्रधान सुनील जाखड़ ने उस समय की जब उन्होंने एक ट्वीट करके मुख्यमंत्री भगवंत मान पर शाब्दिक हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पंजाब पानी में डूब रहा है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा में वोटों के लिए घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ के निकटवर्ती इलाकों जैसा डेरा स्सी, मोहाली, और रोपड़ के हालातों को ध्यान में रखते हुए वहां जाकर जायजा लेना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री पंचकूला में घूम रहे हैं। जिससे यह बात साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता पंजाब के लोगों की सुरक्षा नहीं बल्कि हरियाणा के चुनाव हैं। सुनील जाखड़ ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा यही नहीं सुनील जाखड़, जिन्होंने कल प्रदेश प्रधान का पदभार संभालना है ने आज सुबह उन इलाकों का दौरा किया। वह आज बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों और दूसरे प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए खरड़ विधानसभा के गांवों में गए। उन्होंने मौके पर ही वहां लोगों की समस्याएं सुनकर डिप्टी कमिश्नर को फोन करके जानकारी दी। उन्होंने कई लोगों की डीसी से बात भी करवाई। जाखड़ को मैदान में उतरता देख मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जाने का फैसला किया। वह भी खरड़ और कुराली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए। वहीं, आम आदमी पार्टी के कई विधायक, मंत्री और अधिकारी भी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री की गैर-मौजूदगी को उनके चुनावी प्रचार से जोड़ रहे हैं। भगवंत मान कल पंचकूला में अपनी पार्टी की चुनावी रैली में थे। जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आए हुए थे। इस रैली में दोनों नेताओं ने बिजली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए।

Edited By: Rajat Mourya