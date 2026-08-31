पंजाब के खजाने पर बढ़ा दबाव, कर्मचारियों के वेतन तक का संकट; पूनिया बोले- सत्ता में आए तो नशे पर होगी कार्रवाई

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब भाजपा के प्रभारी डाॅ. सतीश पूनिया ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब आज देश के सर्वाधिक कर्ज लेने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश पर करीब 4.17 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है।

हालात यह हैं कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और सरकार के सामने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे जुटाने की चुनौती खड़ी हो गई है। पूनिया ने कहा कि केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाना आसान है कि वह पंजाब को पैसा नहीं दे रही है, लेकिन राज्य सरकार को पहले अपने वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीति स्पष्ट है कि किसी भी प्रदेश के साथ भेदभाव नहीं किया जाता।

अलग-अलग विचारधारा की सरकार होने के बावजूद पंजाब को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलता रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को राशि मिल रही है और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी केंद्र की ओर से सहयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी केंद्र और राज्य के बीच कई तरह के मुद्दे रहे हैं, लेकिन बातचीत की मेज पर बैठकर उनका समाधान किया गया। किसानों से जुड़े न्यूनतम समर्थन मूल्य और डेयरी के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 28 अगस्त के बयान का हवाला देते हुए पूनिया ने कहा कि किसानों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नशामुक्ति केंद्रों में करीब 2.74 लाख युवा पंजीकृत हैं। नशे से होने वाली मौतों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। भाजपा नशे के खिलाफ पंजाब में व्यवस्थित और व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए समर्पित योजना तैयार की जा रही है, जिसकी विस्तृत घोषणा आने वाले समय में की जाएगी। इस अभियान में राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेता भी अलग-अलग समय पर शामिल होंगे।