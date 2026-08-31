पंजाब के खजाने पर बढ़ा दबाव, कर्मचारियों के वेतन तक का संकट; पूनिया बोले- सत्ता में आए तो नशे पर होगी कार्रवाई
पंजाब भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कर्ज बढ़ने और कर्मचारियों के वेतन ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब पर 4.17 लाख करोड़ रुपये का भारी कर्ज।
कर्मचारियों को वेतन देने में सरकार को हो रही दिक्कत।
भाजपा नशे के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगी।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब भाजपा के प्रभारी डाॅ. सतीश पूनिया ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब आज देश के सर्वाधिक कर्ज लेने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश पर करीब 4.17 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है।
हालात यह हैं कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और सरकार के सामने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे जुटाने की चुनौती खड़ी हो गई है।
पूनिया ने कहा कि केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाना आसान है कि वह पंजाब को पैसा नहीं दे रही है, लेकिन राज्य सरकार को पहले अपने वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीति स्पष्ट है कि किसी भी प्रदेश के साथ भेदभाव नहीं किया जाता।
अलग-अलग विचारधारा की सरकार होने के बावजूद पंजाब को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलता रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को राशि मिल रही है और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी केंद्र की ओर से सहयोग किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी केंद्र और राज्य के बीच कई तरह के मुद्दे रहे हैं, लेकिन बातचीत की मेज पर बैठकर उनका समाधान किया गया। किसानों से जुड़े न्यूनतम समर्थन मूल्य और डेयरी के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 28 अगस्त के बयान का हवाला देते हुए पूनिया ने कहा कि किसानों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
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नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएगी भाजपा
पूनिया ने कहा कि पंजाब में नशे की समस्या पार्टी की प्रमुख चिंताओं में शामिल है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को नशामुक्त और भ्रष्टाचारमुक्त बनाने के साथ बेहतर कानून-व्यवस्था देने का वादा किया था, लेकिन सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि नशे के कारण पंजाब की छवि देश और दुनिया में प्रभावित हुई है और सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश के युवाओं को हुआ है।
उन्होंने बताया कि नशामुक्ति केंद्रों में करीब 2.74 लाख युवा पंजीकृत हैं। नशे से होने वाली मौतों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। भाजपा नशे के खिलाफ पंजाब में व्यवस्थित और व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए समर्पित योजना तैयार की जा रही है, जिसकी विस्तृत घोषणा आने वाले समय में की जाएगी। इस अभियान में राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेता भी अलग-अलग समय पर शामिल होंगे।
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शांति और विकास के लिए ठोस योजना
पूनिया ने कहा कि पंजाब सीमा से लगा प्रदेश होने के कारण यहां नशे और नशा आतंकवाद की चुनौती गंभीर है। यही वजह है कि पंजाब भाजपा और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। आने वाले समय में भाजपा के संकल्प पत्र में नशे को रोकने के लिए ठोस और पूरी योजना शामिल की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पार्टी केवल घोषणाएं करने के बजाय अपने संकल्पों को पूरा करने पर जोर देगी।
हरियाणा और राजस्थान की तर्ज पर पंजाब में भी जनता के सामने ऐसा संकल्प पत्र रखा जाएगा, जिसमें प्रदेश की खुशहाली, शांति, भाईचारे और विकास के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता होगी।
पुराने और नए कार्यकर्ताओं में बनाएंगे संतुलन
संगठन में पुराने नेताओं की उपेक्षा और नए नेताओं को प्रमुखता दिए जाने के सवाल पर पूनिया ने कहा कि यह पार्टी के अंदर का मामला है और इसे लेकर चिंता की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक पद के लिए कई दावेदार होते हैं, लेकिन चयन एक का ही होता है। बाकी कार्यकर्ताओं को भी उनकी योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की 36 सदस्यीय कोर कमेटी में शामिल पुराने नेताओं से वह व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मुलाकात करेंगे। पुराने नेताओं के अनुभव और नए कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को साथ लेकर संगठन को मजबूत किया जाएगा।
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