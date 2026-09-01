Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

चंडीगढ़ बॉर्डर पर पंजाब के किसानों ने डाला डेरा, राजेवाल और लखोवाल की मौजूदगी में बनी रणनीति

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Tue, 01 Sep 2026 02:27 PM (GMT+05:30)

पंजाब के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ बॉर्डर पर सात दिनों के लिए पक्का डेरा डाल दिया है। बलबीर सिंह राजेवाल और लखोवाल की मौजूदगी में रणनीति बनी।

चंडीगढ़ बॉर्डर पर पड़ाव डालकर बैठे पंजाब के किसान।

चंडीगढ़ बॉर्डर पर पड़ाव डालकर बैठे पंजाब के किसान।

HighLights

  1. किसानों ने चंडीगढ़ बॉर्डर पर सात दिवसीय पक्का डेरा डाला।

  2. मोहाली में किसान नेताओं ने पड़ाव को लेकर रणनीति बनाई।

  3. पुलिस ने मोर्चा स्थल पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ाई।

लखवंत सिंह, मोहाली। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पंजाब के किसानों ने मांगों को लेकर मंगलवार से चंडीगढ़ बॉर्डर पर सात दिनों के लिए पक्का डेरा जमा लिया है। इस सात दिनों के दौरान स्टेज चलाने व अन्य सारे कामों को लेकर किसान नेताओं की एक मीटिंग मोहाली फेज-11 के होटल में हुई।

मीटिंग में बलबीर सिंह राजेवाल, लाखोवल सहित अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। मीटिंग के दौरान कई कमेटीयां बनाई गई जिससे सब काम ठीक तरीके से हों। मीटिंग में शामिल एक किसान नेता ने कहा कि आज शाम से स्टेज की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें किसान नेता अपनी बात रखेंगे।

मोर्चा स्थल की दूसरी तरफ सड़क खुली

जहां पर मोर्चा लगाया गया है उसके ठीक पीछे चंडीगढ़ पुलिस ने बरिकेड लगा उस पर कटीली तार लगा दी है। इसके अलावा सेक्टर 47की तरफ जाने वाले रास्ते को बरिकेड लगा बंद कर दिया है। वहां पुलिस तैनात है। महिला पुलिस को भी लगाया गया है।

किसानों का लंगर चालू

किसानों की तरफ से लोगों के लिए लंगर बना कर खिलाया जा रहा है। चाय पानी का पूरा बंदोबस्त है। पंजाब के हर एक जिले से ट्रालियों पर सवार किसान पहुंच रहे है। मोहाली किसान जाथेबन्दी की तरफ से लंगर लगाया गया है।