चंडीगढ़ बॉर्डर पर पंजाब के किसानों ने डाला डेरा, राजेवाल और लखोवाल की मौजूदगी में बनी रणनीति

लखवंत सिंह, मोहाली। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पंजाब के किसानों ने मांगों को लेकर मंगलवार से चंडीगढ़ बॉर्डर पर सात दिनों के लिए पक्का डेरा जमा लिया है। इस सात दिनों के दौरान स्टेज चलाने व अन्य सारे कामों को लेकर किसान नेताओं की एक मीटिंग मोहाली फेज-11 के होटल में हुई।

मीटिंग में बलबीर सिंह राजेवाल, लाखोवल सहित अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। मीटिंग के दौरान कई कमेटीयां बनाई गई जिससे सब काम ठीक तरीके से हों। मीटिंग में शामिल एक किसान नेता ने कहा कि आज शाम से स्टेज की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें किसान नेता अपनी बात रखेंगे।

मोर्चा स्थल की दूसरी तरफ सड़क खुली जहां पर मोर्चा लगाया गया है उसके ठीक पीछे चंडीगढ़ पुलिस ने बरिकेड लगा उस पर कटीली तार लगा दी है। इसके अलावा सेक्टर 47की तरफ जाने वाले रास्ते को बरिकेड लगा बंद कर दिया है। वहां पुलिस तैनात है। महिला पुलिस को भी लगाया गया है।