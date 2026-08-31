चंडीगढ़ में 7 दिन के पक्के मोर्च की तैयारी, मोहाली के डेराबस्सी से ट्रैक्टर-ट्राॅलियों के साथ रवाना हुए किसान
पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर 1 से 7 सितंबर तक चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी में ...और पढ़ें
HighLights
किसान 1 से 7 सितंबर तक चंडीगढ़ में लगाएंगे पक्का मोर्चा।
डेराबस्सी से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में राशन लेकर रवाना हुए किसान।
भारतीय किसान यूनियन लखोवाल कर रही मोर्चे की अगुवाई।
संवाद सहयाेगी, जीरकपुर (मोहाली)। अपनी मांगों को लेकर पंजाब के किसान एक से सात सितंबर तक चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी में हैं। मोहाली के डेराबस्सी से किसान सोमवार दोपहर बाद ट्रैक्टर-ट्राॅलियां लेकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं।
जत्थों की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के डेराबस्सी हलका प्रधान मनप्रीत सिंह अमलाला ने की। उन्होंने बताया कि धरने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर-48 में जगह दी गई है।
सात दिन तक चलने वाले धरने को देखते हुए वहां लंगर और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं करनी हैं। इसी के चलते डेराबस्सी हलके से ट्रैक्टर-ट्राॅलियों में राशन, लंगर का सामान और अन्य जरूरी सामग्री लेकर किसान सोमवार को ही चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं।
अमलाला ने कहा कि धरने में पहुंचने वाले किसानों के लिए लंगर सहित तमाम जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी लगाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि डेराबस्सी क्षेत्र से किसान और संगठन के कार्यकर्ता भी धरने में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ पहुंचेंगे।