पंजाब में उम्मीदवारों को NOC देने वाले अफसर हुए गायब, वडिंग ने लिखी चिट्ठी
पंजाब में उम्मीदवारों को NOC देने वाले एक अधिकारी के लापता होने से सनसनी फैल गई है। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह वडिंग ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अधिकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मामले की गहन जांच की मांग की है। कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनाव में नामांकन के पहले दिन ही पंजाब सरकार राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में घिरने लगी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया हैं कि सरकार उम्मीदवारों को एनओसी जारी नहीं कर रही है। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य चुनाव कमिश्नर राज कमल चौधरी को एक पत्र भी लिखा है।
उन्होंने तुरंत दखल देने की मांग की है। कमिश्नर को लिखे एक पत्र में वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों के एनओसी या तो देर से जारी किए जा रहे हैं या फिर जारी करने से मना किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख पास है।
ऐसे में उम्मीदवारों को संबंधित अधिकारियों से एनओसी जारी नहीं हो रहे हैं। यह उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से दूर रखने की कोशिश है। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी कहीं भी मौजूद नहीं हैं। यहां तक कि उन्हें इस समस्या के बारे में मैसेज और फोन काल आ रहे हैं, लेकिन अधिकृत अधिकारी मौजूद नहीं हैं।
