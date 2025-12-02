पंजाब में उम्मीदवारों को NOC देने वाले अफसर हुए गायब, वडिंग ने लिखी चिट्ठी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनाव में नामांकन के पहले दिन ही पंजाब सरकार राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में घिरने लगी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया हैं कि सरकार उम्मीदवारों को एनओसी जारी नहीं कर रही है। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य चुनाव कमिश्नर राज कमल चौधरी को एक पत्र भी लिखा है।

उन्होंने तुरंत दखल देने की मांग की है। कमिश्नर को लिखे एक पत्र में वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों के एनओसी या तो देर से जारी किए जा रहे हैं या फिर जारी करने से मना किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख पास है।