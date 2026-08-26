चंडीगढ़ में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राजा वडिंग सहित कई नेता हिरासत में; थाने ले जाकर छोड़ा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। देश में चीनी समेत जरूरी खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के विरोध में पंजाब कांग्रेस ने बुधवार को चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर जुटे और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में बिना चीनी की चाय परोसकर सांकेतिक प्रदर्शन भी किया।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकभवन की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। करीब एक किलोमीटर पहले ही पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर वाहनों और प्रदर्शनकारियों की आवाजाही रोक दी थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने पर पुलिस ने पानी की बौछारें कीं और उन्हें पीछे हटाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग समेत कई वरिष्ठ नेताओं और समर्थकों को हिरासत में ले लिया। सभी नेताओं को सेक्टर-11 थाने ले जाया गया।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। राजा वड़िंग ने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी के लिए रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं लगातार महंगी होती जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में खुदरा और थोक चीनी की कीमतों में करीब 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि कुछ राज्यों में यह बढ़ोतरी 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

उन्होंने कहा कि आठ राज्यों में चीनी की कीमत 65 रुपये प्रति किलो से अधिक हो चुकी है। वड़िंग ने कहा कि पिछले तीन महीनों में चीनी 48 से बढ़कर 67 रुपये और गुड़ 50 से बढ़कर 65 रुपये प्रति किलो हो गया है। उन्होंने चीनी के निर्यात, एथेनाल उत्पादन में गन्ने के इस्तेमाल और महंगाई नियंत्रित करने के लिए आयात नीति पर भी केंद्र सरकार से सवाल पूछे।

उन्होंने कहा कि यदि ई-20 एथेनाल मिश्रण से तेल की बचत हो रही है तो पेट्रोल की कीमतों में आम जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही। उन्होंने आटा, दाल, खाद्य तेल, प्याज, चीनी और गुड़ की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर महंगाई नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

प्रदर्शन में एआईसीसी सचिव रविंदर दलवी, पूर्व मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, हरदयाल कंबोज, कुलजीत सिंह नागरा, गुरशरण रंधावा समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदर्शन में नजर नहीं आए।