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चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, राहुल गांधी और राजा वड़िंग के समर्थन में हंगामा; हिरासत में कई समर्थक

By Dr Sumit Singh SheoranEdited By: Prince Sharma
Updated: Tue, 01 Sep 2026 02:01 PM (GMT+05:30)

पंजाब कांग्रेस ने चंडीगढ़ में राहुल गांधी के खिलाफ FIR और राजा वड़िंग के खिलाफ गिरफ्तारी आदेशों के विरोध में प्रदर्शन किया।

राहुल गांधी और राजा वड़िंग के समर्थन में हंगामा (जागरण फोटो)

राहुल गांधी और राजा वड़िंग के समर्थन में हंगामा (जागरण फोटो)

HighLights

  1. राहुल गांधी के खिलाफ FIR और राजा वड़िंग के आदेशों का विरोध

  2. डॉ. राजकुमार वेरका सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए

  3. प्रदर्शन से चंडीगढ़ के मध्य मार्ग पर यातायात बाधित हुआ

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ अनुसूचित जाति आयोग की ओर से जारी गिरफ्तारी संबंधी आदेशों के विरोध में मंगलवार को चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया।

सेक्टर-15 स्थित पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक खींचतान की स्थिति बनी रही। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में चंडीगढ़ पुलिस बल तैनात किया गया था।

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प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉ. राजकुमार वेरका ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और अनुसूचित जाति आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। वहीं, उत्तराखंड के हल्द्वानी में कथित ‘शुद्धिकरण’ मामले को लेकर कार्रवाई तथा राजा वड़िंग के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेशों का भी विरोध किया गया।

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प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने डॉ. राजकुमार वेरका और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें सेक्टर-11 थाने ले गई, जहां करीब आधे घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। डॉ. वेरका ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति आयोग बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहा है।

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उन्होंने राजा वड़िंग के खिलाफ गिरफ्तारी आदेशों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन होने के बावजूद आयोग इस तरह के आदेश जारी नहीं कर सकता। प्रदर्शन के चलते करीब एक घंटे तक मध्य मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा और मार्ग को बंद करना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर यातायात व्यवस्था बहाल कराई।