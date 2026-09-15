गुलजार सिंह मामले में पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन, सचिन पायलट के चंडीगढ़ पहुंचने का तरीका अज्ञात
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने बताया कि पार्टी गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे और एफआईआर की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी।
HighLights
गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग
सचिन पायलट के चंडीगढ़ पहुंचने का तरीका अज्ञात
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के चंडीगढ़ पहुंचने से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पार्टी का मंगलवार को होने वाला प्रदर्शन पंजाब सरकार की नीतियों से दुखी होकर आत्महत्या करने वाले गुलजार सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए किया जा रहा है।
प्रदर्शन में पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े नेता एकजुट होकर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे। दैनिक जागरण से बातचीत में राजा वड़िंग ने कहा कि सचिन पायलट के चंडीगढ़ पहुंचने के तरीके को लेकर अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है।
कैसे पहुंचेंगे सचित पायलट
यह भी स्पष्ट नहीं है कि पायलट सड़क मार्ग से आएंगे, गाड़ी से पहुंचेंगे या हवाई जहाज से चंडीगढ़ आएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही पायलट की ओर से उनके पहुंचने के स्थान और समय की जानकारी मिलेगी, पंजाब कांग्रेस के नेता पार्टी के प्रोटोकॉल के अनुसार उनका स्वागत करने के लिए वहां पहुंच जाएंगे।
वड़िंग ने कहा कि सचिन पायलट के नेतृत्व में होने वाला यह प्रदर्शन पंजाब सरकार के खिलाफ कांग्रेस की एकजुटता को भी प्रदर्शित करेगा।
उन्होंने कहा कि गुलजार सिंह मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और कांग्रेस इसी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगी। पार्टी में चल रही गुटबाजी के सवाल पर वड़िंग ने कहा कि सभी कांग्रेस नेता एकजुट हैं।
छोटे-मोटे मतभेद किसी भी राजनीतिक दल में होते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस की भलाई इसी में है कि सभी नेता एक साथ मिलकर पंजाब के लोगों की लड़ाई लड़ें।
सभी कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश
उन्होंने नेताओं से निजी स्वार्थ छोड़कर पार्टी को मजबूत करने की अपील की। वड़िंग ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पूरी ताकत से मैदान में उतरना होगा।
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