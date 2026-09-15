गुलजार सिंह मामले में पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन, सचिन पायलट के चंडीगढ़ पहुंचने का तरीका अज्ञात

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के चंडीगढ़ पहुंचने से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पार्टी का मंगलवार को होने वाला प्रदर्शन पंजाब सरकार की नीतियों से दुखी होकर आत्महत्या करने वाले गुलजार सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए किया जा रहा है।

प्रदर्शन में पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े नेता एकजुट होकर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे। दैनिक जागरण से बातचीत में राजा वड़िंग ने कहा कि सचिन पायलट के चंडीगढ़ पहुंचने के तरीके को लेकर अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है।

कैसे पहुंचेंगे सचित पायलट यह भी स्पष्ट नहीं है कि पायलट सड़क मार्ग से आएंगे, गाड़ी से पहुंचेंगे या हवाई जहाज से चंडीगढ़ आएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही पायलट की ओर से उनके पहुंचने के स्थान और समय की जानकारी मिलेगी, पंजाब कांग्रेस के नेता पार्टी के प्रोटोकॉल के अनुसार उनका स्वागत करने के लिए वहां पहुंच जाएंगे।

वड़िंग ने कहा कि सचिन पायलट के नेतृत्व में होने वाला यह प्रदर्शन पंजाब सरकार के खिलाफ कांग्रेस की एकजुटता को भी प्रदर्शित करेगा। उन्होंने कहा कि गुलजार सिंह मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और कांग्रेस इसी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगी। पार्टी में चल रही गुटबाजी के सवाल पर वड़िंग ने कहा कि सभी कांग्रेस नेता एकजुट हैं।