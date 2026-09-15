पंजाब कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, चंडीगढ़ में भयंकर जाम; सेक्टर-15, 11 और PU की तरफ जाने से बचें
पंजाब कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के कारण चंडीगढ़ में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस ने सेक्टर-15, 11 और पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर जाने से बचने की सलाह दी है।
HighLights
पंजाब कांग्रेस का चंडीगढ़ में शक्ति प्रदर्शन हुआ।
प्रदर्शन के कारण शहर में भारी ट्रैफिक जाम लगा।
पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस ने मंगलवार को चंडीगढ़ में शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें पांच हजार कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया गया।
पंजाब कांग्रेस भवन सेक्टर-15 से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास की ओर प्रस्तावित मार्च को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। कई रास्तों पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई। इससे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी और लोग जाम में फंसे।
पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई कि पीजीआई, पंजाब यूनिवर्सिटी या सेक्टर-15 और सेक्टर-11 की तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं तो फिलहाल अपना सफर टाल दें। यहां भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं।
सुबह करीब 10 बजे से ही कांग्रेस समर्थकों और उनके वाहनों का पहुंचना शुरू हो गया था। दोपहर 12 बजे तक वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण सेक्टर-15 के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई।
पंजाब यूनिवर्सिटी, सेक्टर-11 स्थित सरकारी कॉलेज और इनके आसपास के सेक्टरों में भी वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए दोपहर करीब चार बजे तक इन इलाकों में यातायात प्रभावित रहने की संभावना है।
शहरवासियों से अपील है कि घर से निकलने से पहले अपने मार्ग की स्थिति जरूर जांच लें और जाम वाले रास्तों के बजाय वैकल्पिक मार्ग अपनाएं, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।