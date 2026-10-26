चुनावी मोड में पंजाब कांग्रेस, केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट पहुंचे चंडीगढ़; परगट सिंह के साथ होगी बैठक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस हाईकमान सक्रिय हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल रविवार देर शाम चंडीगढ़ पहुंचे। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट, एआइसीसी सचिव रविंद्र डालवी और एआइसीसी सचिव सूरज ठाकुर भी पहुंचे।

चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) के अध्यक्ष परगट सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। सोमवार को वेणुगोपाल पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और जिला प्रधानों के साथ बैठक करेंगे। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन को मजबूत करने, नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने तथा पार्टी की भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। परगट सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद पार्टी संगठन को चुनाव के लिए तैयार करने में जुटी है।