पंजाब में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद जल्द, अभियान की पूर्व CM चन्नी संभालेंगे जिम्मेदारी; राहुल गांधी करेंगे लीड
पंजाब में कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए जमीनी स्तर पर अभियान तेज कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत ...और पढ़ें
HighLights
चन्नी ने नशे और गैंगस्टरवाद के खिलाफ 'पगड़ी संभाल यात्रा' शुरू की।
2000 से अधिक साइकिल चालक नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे।
राहुल गांधी की अगुवाई में पंजाब में बस यात्रा की भी योजना।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर अपना अभियान तेज करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने ‘पगड़ी संभाल यात्रा’ निकालने का एलान किया है।
चन्नी के मुताबिक, यह यात्रा नशे और गैंगस्टरवाद के खिलाफ होगी। इसके जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने और पंजाब को गैंगस्टरवाद से मुक्त करने के लिए जागरूक किया जाएगा।
चन्नी के इस अभियान में साइकिल रैली भी अहम हिस्सा होगी। इसमें दो हजार से अधिक साइकिल चालक शामिल होंगे। साइकिल सवार पंजाब के अलग-अलग जिलों में पहुंचकर युवाओं और आम लोगों के बीच नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएंगे। कांग्रेस इस अभियान को सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देख रही है।
राहुल गांधी की अगवाई में कांग्रेस की बस यात्रा
कांग्रेस की ओर से आने वाले दिनों में पंजाब में बस यात्रा निकालने की भी तैयारी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस यात्रा की शुरुआत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर सकते हैं।
राहुल गांधी के जल्द पंजाब दौरे पर आने की भी संभावना है। बस यात्रा के दौरान पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक साथ बस में सवार होकर प्रदेशभर में जाएंगे और एकजुट कांग्रेस का संदेश देंगे।
रणनीति का बड़ा हिस्सा पगड़ी संभाल यात्रा
पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव के बाद पार्टी अब चुनावी तैयारियों को अभियान के रूप में जमीन पर उतारने की रणनीति बना रही है। दिल्ली में भी इन कार्यक्रमों को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। चन्नी की ‘पगड़ी संभाल यात्रा’ को इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।