25 अगस्त के बाद पंजाब कांग्रेस का दूसरे चरण का बूथ अभियान फिर होगा शुरू, राहुल गांधी की मंजूरी का इंतजार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी की ओर से ‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत’ अभियान का दूसरा चरण 25 अगस्त के बाद शुरू करने की तैयारी है। हालांकि, अभियान के दूसरे चरण को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मंजूरी के बाद ही शुरू किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, इसकी शुरुआत राहुल गांधी की मौजूदगी में कराने की भी तैयारी है। दूसरे चरण में दोआबा और मालवा के उन जिलों को कवर किया जाएगा, जहां पहले चरण के दौरान अभियान नहीं पहुंच सका था। अभियान के पहले चरण का आयोजन 31 जुलाई से आठ अगस्त तक किया गया था।