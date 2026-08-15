25 अगस्त के बाद पंजाब कांग्रेस का दूसरे चरण का बूथ अभियान फिर होगा शुरू, राहुल गांधी की मंजूरी का इंतजार
पंजाब कांग्रेस 25 अगस्त के बाद हर बूथ कांग्रेस मजबूत अभियान का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी में है। राहुल गांधी की मंजूरी के बाद दोआबा और मालवा पर फोकस रहेगा।
HighLights
25 अगस्त के बाद बूथ अभियान का दूसरा चरण।
राहुल गांधी की मंजूरी का इंतजार, उनकी उपस्थिति संभव।
दोआबा और मालवा के शेष जिलों को करेगा कवर।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी की ओर से ‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत’ अभियान का दूसरा चरण 25 अगस्त के बाद शुरू करने की तैयारी है। हालांकि, अभियान के दूसरे चरण को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मंजूरी के बाद ही शुरू किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, इसकी शुरुआत राहुल गांधी की मौजूदगी में कराने की भी तैयारी है। दूसरे चरण में दोआबा और मालवा के उन जिलों को कवर किया जाएगा, जहां पहले चरण के दौरान अभियान नहीं पहुंच सका था। अभियान के पहले चरण का आयोजन 31 जुलाई से आठ अगस्त तक किया गया था।
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नेता कर चुके समीक्षा पूरी
‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत’ अभियान का पहला चरण 31 जुलाई से 8 अगस्त तक चलाया गया था। इस दौरान पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने 18 जिलों का दौरा किया। दोनों नेताओं ने जिला स्तर पर पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की और स्थानीय नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से बातचीत की।
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एकजुटता दिखाने की तैयारी
कई जिलों में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने बघेल और वड़िंग का विरोध किया था। कुछ स्थानों पर विवाद इतना बढ़ गया था कि हाथापाई और कुर्सियां फेंकने तक की स्थिति बन गई थी।
इसी बीच पार्टी सभी नेताओं को एकजुट दिखाने के लिए ‘यूनिटी बस यात्रा’ आयोजित करने की तैयारी भी कर रही है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेककर पंजाब में कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत कर सकते हैं।
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