पंजाब कांग्रेस ने 2027 के लिए शुरू की तैयारी, घोषणा पत्र समिति की हुई पहली बैठक; जनता की राय से बनेगा एजेंडा
पंजाब कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक में जनता की राय लेने और प्रदेशभर में संवाद की रणनीति बनी।
HighLights
कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कीं।
घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक में रणनीति बनी।
जनता की राय से बनेगा चुनावी एजेंडा, समिति करेगी दौरा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में पार्टी की मेनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक में कमेटी के प्रमुख सदस्यों डाॅ. अमर सिंह, परगट सिंह, गुरजीत सिंह औजला और हरदयाल सिंह कंबोज ने हिस्सा लिया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र की रूपरेखा और इसे आम लोगों से जोड़ने की रणनीति पर चर्चा की गई।
कांग्रेस नेताओं की ओर से स्पष्ट किया गया कि आगामी चुनाव के लिए तैयार होने वाला मेनिफेस्टो केवल पार्टी का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि इसे पंजाब के लोगों की राय और जरूरतों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए मेनिफेस्टो कमेटी पूरे पंजाब का दौरा करेगी और अलग-अलग वर्गों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव जुटाएगी।
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सभी वर्गों का रखा जाएगा ध्यान
कमेटी की ओर से समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाने की योजना है। इसमें विभिन्न एसोसिएशन, सामाजिक संस्थाएं, सिविल सोसायटी संगठन, बुद्धिजीवी, समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ आम नागरिकों से भी सुझाव लिए जाएंगे। कांग्रेस का प्रयास है कि मेनिफेस्टो में पंजाब के मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए।
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सुझावों से होंगी प्राथमिकता तय
बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया को व्यापक और सहभागी बनाया जाए, ताकि इसमें प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और वर्ग की आवाज शामिल हो सके। पार्टी नेताओं के अनुसार, लोगों से मिलने वाले सुझावों के आधार पर प्राथमिकताएं तय की जाएंगी और इन्हीं को कांग्रेस के चुनावी एजेंडे में शामिल किया जाएगा।
मेनिफेस्टो कमेटी के प्रदेशभर के दौरे को कांग्रेस की 2027 चुनावी रणनीति की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य चुनाव से काफी पहले जमीनी स्तर पर लोगों के मुद्दों को समझकर अपना रोडमैप तैयार करना है।
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