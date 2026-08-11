पंजाब कांग्रेस में थमा नहीं कलह, चन्नी गुट के 15 MLA ने मांगा राहुल गांधी से मिलने का समय; लीडरशिप पर उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सामने आई है। चन्नी गुट के बाद अब पार्टी के 15 विधायकों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर मुलाकात के लिए समय मांगा है।

विधायकों की ओर से राहुल गांधी के सामने पंजाब कांग्रेस के मौजूदा हालात और पार्टी के भीतर चल रहे विवाद पर अपनी बात रखने की इच्छा जताई गई है।

कई मुद्दों को लेकर करना चाहते हैं राहुल से चर्चा

सूत्रों के अनुसार, विधायक संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों और पार्टी में नेताओं के बीच चल रही खींचतान को लेकर राहुल गांधी से चर्चा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि पंजाब में पार्टी को मजबूत करने के लिए मौजूदा परिस्थितियों पर शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत जरूरी है।