Jalandhar Bypoll Result: पंजाब कांग्रेस प्रमुख ने स्वीकार की हार, AAP उम्मीदवार सुशील रिंकू को दी जीत की बधाई

चंडीगढ़, पीटीआई। जालंधर लोकसभा उपचुनाव की मतगणना समाप्त हो गई है। आम आदमी पार्टी ने जालंधर में अपना परचम लहरा दिया है। कांग्रेस के गढ़ में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू ने 57 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। इसी बीच पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने जालंधर लोकसभा उपचुनाव में हार स्वीकार कर ली।

शनिवार को जैसे-जैसे रुझान आने लगे वैसे-वैसे कांग्रेस के कार्यालय में सन्नाटा पसरता चला गया। अब पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने हार स्वीकार कर ली और साथ ही आप को बधाई दी। अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने आम आदमी पार्टी और उसके उम्मीदवार सुशील रिंकू को बधाई दी।

अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने ट्वीट कर लिखा कि हम विनम्रतापूर्वक लोगों के जनादेश को स्वीकार करते हैं! मैं पार्टी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों, समर्थकों और पूरे पंजाब कांग्रेस नेतृत्व को #जालंधरउपचुनाव के लिए उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत और प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सुशील रिंकू और आप पार्टी को जीत के लिए बधाई देता हूं।

We humbly accept people's mandate! I thank party workers, volunteers, supporters and the entire @INCPunjab leadership, for the hard work & efforts put in by them for the #JalandharByElection. I congratulate Sushil Rinku & AAP party for the victory.