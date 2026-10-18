अब दुनिया भर के लोग ले सकेंगे पंजाब के 'सफेद छोले' और 'राजमा' का स्वाद: सीएम भगवंत सिंह मान

डिजिटल डेस्‍क, चंडीगढ़। पंजाब के कृषि क्षेत्र का विश्व स्तर पर विस्तार करने और निर्यात को मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दुनिया की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनियों में से एक ' एस.आई.ए.एल. पेरिस 2026' (सैलोन इंटरनेशनल डे ल'एलिमेंटेशन) में मार्कफेड (पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड) के प्रमुख ब्रांड 'सोहणा' के अंतर्गत दो नए उत्पाद-'कैन्ड सफेद छोले' और 'कैन्ड राजमा' लॉन्च किए हैं।

पेरिस गए एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री ने इंडिया पवेलियन का दौरा किया और मार्कफेड के प्रदर्शनी स्टॉल का उद्घाटन किया, जहां पंजाब की कृषि विरासत, फूड प्रोसेसिंग क्षमताओं और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने की संभावनाओं को दर्शाया गया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, "पंजाब के किसानों और सहकारी संस्थाओं के लिए यह बहुत गर्व की बात है। आज अंतरराष्ट्रीय फूड प्रदर्शनी 'एस.आई.ए.एल. पेरिस' में मार्कफेड के स्टॉल का उद्घाटन किया और हमारे 'सोहणा' ब्रांड के अंतर्गत दो नए उत्पाद लॉन्च किए। अब दुनिया भर में बैठे लोग पंजाब के खाने के लिए तैयार 'सफेद छोले' और 'राजमा' का स्वाद का आनंद ले सकेंगे। हमारा उद्देश्य पंजाब के शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है ताकि हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सके और पंजाबी उत्पाद दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना सके। इंकलाब जिंदाबाद।"

इन दो नए उत्पादों की लॉन्चिंग मार्कफेड के तैयार-से-तैयार डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के पोर्टफोलियो के विस्तार को दर्शाती है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुविधाजनक खाद्य उत्पादों की मांग को पूरा करने के साथ-साथ पंजाब की कृषि उपज को नए बाजारों तक पहुंचाने के अवसर पैदा करती है। ये उत्पाद मार्कफेड के सोहणा ब्रांड के अंतर्गत पहले से मौजूद पंजाबी 'रेडी-टू-ईट' व्यंजनों और प्रोसेस्ड फूड उत्पादों की श्रृंखला को और मजबूत करते हैं। यह पहल पारंपरिक कृषि उत्पादन से आगे बढ़कर प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और निर्यात-मुखी निर्माण पर राज्य सरकार के विशेष ध्यान को दर्शाती है।

अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मार्कफेड, मिल्कफेड (जो वेरका ब्रांड के अंतर्गत अपने उत्पाद बेचता है) और पंजाब एग्रो की भूमिका पर प्रकाश डाला। 'एस.आई.ए.एल. पेरिस 2026' में 'पंजाब मार्ट' के अंतर्गत इन उत्पादों को संयुक्त रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है, जो पंजाब की दो प्रमुख सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकार के एक संस्थान को एक साझा अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाता है। यह पहल कृषि उपज के लिए बाजार पहुंच में सुधार करने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने, फूड प्रोसेसिंग को मजबूत करने और किसानों के लिए बेहतर मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रयासों को दर्शाती है।

मार्कफेड के स्टॉल पर एकत्र लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब हमेशा से भारत का अन्न भंडार रहा है और हमारा विजन इसे उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों, वैल्यू-एडेड कृषि और आधुनिक निर्माण के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र बनाना है। हमारे किसानों, उद्यमियों और उद्योगों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की अत्यधिक क्षमता है। 'एस.आई.ए.एल. पेरिस' जैसी पहलों के माध्यम से हम पंजाब के उत्पादों के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, वैश्विक व्यापारिक संबंध पैदा कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसरों को और निकट ला रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब हमेशा से भारत का अन्न भंडार रहा है और हमारा विजन राज्य की कृषि उपज और पारंपरिक खाद्य पदार्थों को दुनिया भर के उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। वैल्यू एडिशन, आधुनिक फूड प्रोसेसिंग, गुणवत्ता वाली पैकेजिंग और मजबूत वैश्विक बाजार संबंधों को प्रोत्साहित करके हमारा उद्देश्य हमारे किसानों, सहकारी संस्थाओं, उद्यमियों और निर्यातकों के लिए बड़े अवसर पैदा करना है। 'एस.आई.ए.एल. पेरिस' में हमारी भागीदारी पंजाब की समृद्ध कृषि विरासत को दर्शाने, हमारे घरेलू ब्रांडों की पहुंच का विस्तार करने और यह सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि पंजाब का स्वाद और गुणवत्ता दुनिया भर के घरों तक पहुंचे।"

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पहुंच, जिसमें 'एस.आई.ए.एल. पेरिस 2026' में दो नए सोहणा उत्पादों की लॉन्चिंग और 'पंजाब मार्ट' के अंतर्गत साझा प्रदर्शनी शामिल है, का उद्देश्य राज्य की कृषि शक्तियों और वैल्यू-एडेड फूड उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना, टिकाऊ आर्थिक अवसर पैदा करना, निर्यात को प्रोत्साहित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

प्रदर्शनी में मार्कफेड की भागीदारी पंजाब के सहकारी फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय क्षमता को दर्शाती है। 21,248 करोड़ रुपये से अधिक (लगभग 2.26 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर) के टर्नओवर के साथ यह संस्थान पंजाब के लगभग 20 लाख किसानों के हितों का सीधा प्रतिनिधित्व और सेवा करता है। राज्य में अपने निर्माण और प्रोसेसिंग आधार के माध्यम से मार्कफेड अपने 'सोहणा' ब्रांड के अंतर्गत कृषि और खाद्य उत्पादों की प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और वैश्विक मार्केटिंग करता है।

'एस.आई.ए.एल. पेरिस' में प्रदर्शित उत्पादों की श्रृंखला में खाने के लिए तैयार पंजाबी व्यंजन जैसे सरसों का साग, दाल मखनी, राजमा, कढ़ी पकौड़ा, अमृतसरी छोले और अन्य पारंपरिक व्यंजन शामिल हैं। मार्कफेड के उत्पाद प्रिजर्वेटिव-मुक्त, सुविधाजनक और केवल गर्म करके खाने के लिए तैयार किए गए हैं, जो विदेशी उपभोक्ताओं तक असली पंजाबी खाने का स्वाद पहुंचाते हैं। इस पोर्टफोलियो में सोहणा कच्ची घानी सरसों का तेल, पारंपरिक अचार, मुरब्बे, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, आंवला कैंडी, शक्कर और अन्य वैल्यू-एडेड उत्पाद भी शामिल हैं।

दो नए लॉन्च किए गए डिब्बाबंद उत्पाद इस श्रृंखला में और वृद्धि करते हैं। अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाकर मार्कफेड का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय फूड बाजार में अपनी मौजूदगी का विस्तार करना, नए आयातकों और वितरकों से जुड़ना और 'सोहणा' को असली पंजाबी और भारतीय खाद्य पदार्थों के लिए एक मान्यता प्राप्त ब्रांड के रूप में स्थापित करना है।

मार्कफेड पहले से ही मध्य पूर्व, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 20 से अधिक देशों को अपने उत्पाद भेज रहा है। 'एस.आई.ए.एल. पेरिस' में भागीदारी का उद्देश्य खरीदारों, वितरकों और संभावित व्यावसायिक भागीदारों से जुड़कर इस अंतरराष्ट्रीय पहुंच को और विस्तारित करना है। यह प्रदर्शनी भारत से खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के इच्छुक विदेशी कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट-लेबल उत्पादन की संभावनाओं की खोज करने का अवसर भी देती है।

मार्कफेड के पास डिब्बाबंद सरसों के साग और अन्य 'रेडी-टू-ईट' उत्पादों के लिए 2,700 मीट्रिक टन और शहद के लिए 3,000 मीट्रिक टन की वार्षिक प्रोसेसिंग क्षमता है। संस्थान अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए प्राइवेट-लेबल मैन्युफैक्चरिंग हेतु अपनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने का इरादा रखता है, जिससे निर्यात बढ़े और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ गहरे तालमेल का एक और रास्ता खुले।