तड़के चार बजे कुराली बस स्टाॅप पर पहुंचे CM मान, ठंड में सवारियों के साथ एक घंटा रुके, चाय पी, अधिकारियों को बुलाया और दिए ये आदेश

जागरण संवाददाता, मोहाली। कुराली बस स्टाॅप पर शनिवार तड़के करीब साढ़े चार बजे ठंड में बस का इंतजार कर रही सवारियों के बीच अचानक पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान पहुंच गए। करीब सवा घंटे सवारियों के साथ रुके। उनके साथ आम आदमी की तरह चाय भी पी। समस्याएं सुनी और राेपड़ के डीसी वरजीत वालिया समेत संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाया। समस्याओं का समाधान कराने को कहा।

श्री हरमंदिर साहिब (अमृतसर) के साथ ही श्री आनंदपुर साहिब, डेरा व्यास की ओर जाने वाली सवारियां ठंड में कुराली बस स्टाॅप पर बस का इंतजार कर रहीं थी। इस दौरान करीब साढ़े चार बजे सिसवां मार्ग की ओर से एक पायलट गाड़ी के पीछे एसयूवी गाड़ी रोपड़ की ओर मुड़ने के दौरान अचानक बस स्टाॅप पर रुक गई।

कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मान गाड़ी से उतरे। जिन्हें देख लोग स्तब्ध रह गए। सीएम मान बस स्टाॅप पर खड़ी सवारियों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत करने लगे। लोगों ने बताया कि वह भीषण ठंड में पिछले करीब एक घंटे से बस स्टाॅप पर बस का इंतजार कर रहे हैं पर इस दौरान सरकारी बस तो क्या कोई प्राइवेट बस भी नहीं आई।

इसी तरह बस स्टाॅप पर खड़ी सवारियों ने सीएम मान के साथ रोजाना बसों को लेकर विभिन्न प्रकार की पेश आने वाली समस्याओं को साझा किया। सीएम मान को सिसवां रोड पर करोड़ों की लागत से वर्षों पहले बनाए गए बस स्टैंड के बाबत अवगत करवाया।