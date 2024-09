Punjab News: पंजाब में नौकरियों का लगा मेला, CM भगवंत मान ने 263 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र

एएनआई, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले 293 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए। इस बीच मुख्यमंत्री मान ने कहा कि अब नौकरियों में सिफारिश का चक्कर खत्म हो गया है। अब योग्य उम्मीदवारों को नौकरियां दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान युवाओं को शुभकामनाएं दी और पूरी लगन से काम करने के लिए प्रेरित भी किया।

