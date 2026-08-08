शिक्षा क्षेत्र में पंजाब बना देश का अग्रणी राज्य; CM मान बोले-27वें से पहले स्थान पर पहुंचे, केरल तक को पछाड़ा

जागरण संवादाता, मोहाली। पंजाब में आम आदमी की सरकार शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। यह दावा मुख्यमंत्री मान ने मोहाली के विकास भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में किया।

सीएम ने कहा कि पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में भी देश में अग्रणी राज्य बन चुका है। उनके अनुसार, जब सरकार बनी थी तब पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में 27 वें स्थान पर था, जबकि अब पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ते हुए शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है।

उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी, तब पंजाब से करीब 80 विद्यार्थियों ने नीट पास किया, जबकि वर्तमान वर्ष में यह संख्या बढ़कर 882 हो गई है। उन्होंने इसे करीब 11 गुणा वृद्धि बताया।