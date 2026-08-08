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    शिक्षा क्षेत्र में पंजाब बना देश का अग्रणी राज्य; CM मान बोले-27वें से पहले स्थान पर पहुंचे, केरल तक को पछाड़ा

    By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 02:49 PM (IST)

    मुख्यमंत्री मान ने दावा किया कि पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में देश में 27वें से पहले स्थान पर पहुंच गया है, केरल को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने मोहाली ...और पढ़ें

    मोहाली में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान।

    मोहाली में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान।

    HighLights

    1. सीएम ने शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां गिनाईं।

    2. नीट में सफल छात्रों की संख्या 11 गुना बढ़ी।

    3. 800 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए।

    जागरण संवादाता, मोहाली। पंजाब में आम आदमी की सरकार शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। यह दावा मुख्यमंत्री मान ने मोहाली के विकास भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में किया। 

    सीएम ने कहा कि पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में भी देश में अग्रणी राज्य बन चुका है। उनके अनुसार, जब सरकार बनी थी तब पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में 27 वें स्थान पर था, जबकि अब पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ते हुए शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है।

    उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी, तब पंजाब से करीब 80 विद्यार्थियों ने नीट पास किया, जबकि वर्तमान वर्ष में यह संख्या बढ़कर 882 हो गई है। उन्होंने इसे करीब 11 गुणा वृद्धि बताया।

    समारोह में सीएम ने 800 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन नियुक्तियों में स्वास्थ्य विभाग में की गई 636 नियुक्तियों में 616 स्टाफ नर्स शामिल हैं।

    इसके अलावा शुगरफेड में 101, वित्त विभाग में 72, डिफेंस सर्विसेज विभाग में 57 और सहकारिता विभाग में 11 नियुक्तियां की गई हैं। गृह विभाग में 10 लाॅ अफसरों की भर्ती की गई है। सीएम ने दावा किया कि पंजाब में सरकार बनने के बाद अब तक 69,094 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। 