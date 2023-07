Punjab CM Vs Governor: यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर फिर आमने-सामने मुख्यमंत्री और राज्यपाल

Punjab News पंजाब में एक बार फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित आमने-सामने आ चुके हैं। इस बार यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर विवाद छिड़ा है। राज्यपाल ने तकनीकी विभाग विभाग की सिफारिश के उलट अपनी मर्जी से गुजराल यूनिवर्सिटी के कुलपति को एक और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कार्यभार सौंप दिया है।

यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर फिर आमने-सामने मुख्यमंत्री और राज्यपाल

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर से यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की तैनाती को लेकर आमने-सामने हो गए हैं। ऐसा तब हुआ है जब बीते माह 20 जून को सरकार की ओर से विधानसभा सत्र में पंजाब यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया गया था। जानकारी के मुताबिक, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राज्य सरकार की सिफारिशों से उलट आई.के गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. सुशील मित्तल को सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी गुरदासपुर के वाइस चांसलर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। राज्य के तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने तकनीकी शिक्षा सचिव का नाम उक्त यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त प्रभार देने के लिए भेजा था। जिसे राज्यपाल की ओर से नहीं माना गया है। राज्यपाल ने सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की एक धारा का हवाला देते हुए मित्तल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया। राज्यपाल ने अब तक नहीं दी विधेयक को मंजूरी राज्यपाल की ओर से यह आदेश विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर पद से हटाने की शक्तियां मुख्यमंत्री को सौंपने के विधेयक भेजने के लगभग दो माह बाद आया है। ध्यान रहे कि इस विधेयक पर कानूनी प्रक्रिया के बाद राज्यपाल की ओर से भी सवाल उठाए गए थे। विधेयक को राज्यपाल की सहमति का इंतजार है इसलिए वह स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर बने हुए हैं। इससे पहले भी दो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने-सामने हो चुके हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर इससे पहले विवाद हुआ था। इसके अलाव बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेकर भी राज्यपाल व मुख्यमंत्री में विवाद हो चुका है।

