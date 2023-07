Punjab Police के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विंग का किया जाएगा मॉडर्नाइजेशन, सुरक्षित रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक सबूत

पंजाब पुलिस की ओर से अपने सभी शाखाओं को आधुनिक किया जा रहा है। साइबर सेल से लेकर ट्रैफिक विंग को मजबूत करने के लिए 30 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जा रही है। इसी कड़ी में अब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विंग का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आधुनिकीकरण के बाद इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को सुरक्षित बनाए रखने में पारदर्शिता आएगी।

पंजाब पुलिस के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विंग का किया जाएगा मॉडर्नाइजेशन।

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब पुलिस के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विंग (बीओआई) का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जिसके चलते बीओआई को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को सुरक्षित रखने के लिए साफ्टवेयर मुहैया करवाया जा रहा है जो अलग-अलग मामलों से संबंधित सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को बनाए रखने और उन तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। आधुनिकीकरण के बाद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को सुरक्षित बनाए रखने में पारदर्शिता आएगी। साफ्टवेयर का उद्देश्य सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन आडियो और वीडियो क्लिप, सीसीटीवी फुटेज, पेन ड्राइव, ईमेल से संबंधित किसी भी मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में डाटा को डिजिटल बनाना है। साफ्टवेयर आने के बाद ब्यूरो के पास सभी शिकायतकर्ताओं का रिकार्ड आनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। जिसके बाद किसी भी मामले का रिकार्ड व ब्योरा एक क्लिक से देखा जा सकेगा। आनलाइन किया जाएगा सारा रिकार्ड बीओआई के अधिकारियों की ओर से सभी जिलों की पुलिस को अपनी अपराध शाखाओं से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का रिकार्ड मुहैया करवाने को कहा गया है ताकि इसे आनलाइन किया जा सके। कई बार अलग-अलग मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ के मामले भी सामने आ जाते हैं, लेकिन अब साक्ष्यों से छेड़छाड़ संभव नहीं होगी।

