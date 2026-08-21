खून के लिए नहीं भटकेंगे मरीज, पंजाब के हर जिले में तैयार होगी रक्तदाताओं की सूची; अंगदान पर भी सरकार का जोर

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के लिए अब हर जिले में रक्तदाताओं की डायरेक्टरी तैयार की जाएगी। इसमें नियमित रूप से रक्तदान करने वाले लोगों की जानकारी दर्ज होगी। आपात स्थिति में मरीज, उनके स्वजन या अस्पताल इस सूची के माध्यम से जरूरत के अनुसार रक्तदाता से संपर्क कर सकेंगे।

सेक्टर-35 स्थित म्युनिसिपल भवन में स्टेट लेवल एनजीओ कांफ्रेंस ऑफ पंजाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इसकी जानकारी दी। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि रक्तदान के क्षेत्र में पंजाब के लोगों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। पंजाब रक्तदान के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है।