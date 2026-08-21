खून के लिए नहीं भटकेंगे मरीज, पंजाब के हर जिले में तैयार होगी रक्तदाताओं की सूची; अंगदान पर भी सरकार का जोर
पंजाब में जरूरतमंद मरीजों को तुरंत रक्त उपलब्ध कराने के लिए हर जिले में रक्तदाताओं की डायरेक्टरी बनेगी। सरकार अब रक्तदान के साथ अंगदान के लिए भी जागरूक करेगी।
HighLights
हर जिले में रक्तदाताओं की डायरेक्टरी तैयार की जाएगी।
जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सकेगा।
अंगदान के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के लिए अब हर जिले में रक्तदाताओं की डायरेक्टरी तैयार की जाएगी। इसमें नियमित रूप से रक्तदान करने वाले लोगों की जानकारी दर्ज होगी। आपात स्थिति में मरीज, उनके स्वजन या अस्पताल इस सूची के माध्यम से जरूरत के अनुसार रक्तदाता से संपर्क कर सकेंगे।
सेक्टर-35 स्थित म्युनिसिपल भवन में स्टेट लेवल एनजीओ कांफ्रेंस ऑफ पंजाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इसकी जानकारी दी। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि रक्तदान के क्षेत्र में पंजाब के लोगों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। पंजाब रक्तदान के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय रक्तदान से जुड़ी 69 एनजीओ सक्रिय हैं, जबकि 201 ब्लड बैंक रजिस्टर्ड हैं। प्रदेश में 44 हजार से अधिक रक्तदाता लगातार रक्तदान कर रहे हैं।
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रक्तदान करने वालों का रिकार्ड होगा तैयार
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य से जल्द ही हर जिले में रक्तदाताओं की डायरेक्ट्री तैयार की जाएगी। इसमें नियमित रक्तदान करने वाले लोगों की जानकारी उपलब्ध रहेगी, ताकि आपात स्थिति में जरूरतमंद व्यक्ति या अस्पताल आसानी से रक्तदाता तक पहुंच सके।
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अंगदान के लिए किया जाएगा जागरुक
उन्होंने कहा कि अब केवल रक्तदान तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों को अंगदान के लिए भी जागरूक और प्रेरित करना होगा। अंगदान के माध्यम से कई जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पंजाब में अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है और हाल ही में तीन लिवर ट्रांसप्लांट भी सफलतापूर्वक किए गए हैं।
डॉ. बलबीर सिंह ने रक्तदान को सबसे बड़ा महादान बताते हुए कहा कि एक व्यक्ति का रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है।
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