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गांधी जयंती पर पंजाब भाजपा ने चलाया स्वच्छता अभियान, केवल सिंह ढिल्लों और बी. एल. संतोष ने सड़क पर लगाई झाड़ू

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Fri, 02 Oct 2026 09:43 AM (IST)

पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने गांधी जयंती पर 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान ...और पढ़ें

HighLights

  1. गांधी जयंती पर पंजाब भाजपा का स्वच्छता अभियान

  2. केवल सिंह ढिल्लों और बी. एल. संतोष ने की सफाई

  3. पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत गांधी जयंती के अवसर पर पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया।

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी. एल. संतोष भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान में भाग लिया।

गौरतलब है कि पंजाब भाजपा की दो दिवसीय संगठनात्मक बैठक पंचकूला स्थित एक होटल में आयोजित की जा रही है। इसी के मद्देनजर आज सुबह होटल के आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया।