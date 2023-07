Punjab Politics: नए प्रधान को लेकर BJP ने नहीं खोले पत्ते, अश्वनी बोले- पार्टी में इस्तीफे की परंपरा नहीं

पंजाब में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। दिनभर ये चर्चा चली कि कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को प्रदेश प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ये भी चर्चा थी कि मौजूदा प्रधान अश्वनी शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खुद ही इसे अफवाह करार दिया। अश्वनी शर्मा ने कहा कि पार्टी में इस्तीफे की परंपरा नहीं है।

नए प्रधान को लेकर BJP ने नहीं खोले पत्ते, अश्वनी बोले- पार्टी में इस्तीफे की परंपरा नहीं

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रधान को लेकर सोमवार को अपने पत्ते नहीं खोले। सभी की नजर पार्टी हाईकमान पर टिकी हुई थी। माना जा रहा था कि पार्टी सुनील जाखड़ को नया प्रदेश प्रधान बना रही है। जिसकी अधिकारिक घोषणा कभी भी हो सकती है। वहीं, जाखड़ के नए प्रदेश प्रधान बनने की चर्चाओं के बीच यह बातें भी सामने आई कि प्रदेश प्रधान अश्वनी शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, शाम को अश्वनी शर्मा ने एक ट्वीट कर लिखा कि भाजपा में इस्तीफे की कोई परंपरा नहीं हैं। अश्वनी शर्मा के इस्तीफे की चर्चा सुबह से ही सामने आ रही थी। वहीं, प्रदेश प्रधान ने भी मीडिया से दूरी बना रखी थी। जिसके बाद यह बात भी सामने आई कि अश्वनी शर्मा ने सेक्टर 37 स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से अपना सामान भी मंगवा लिया। हालांकि प्रदेश प्रधान ने बाद में इन चर्चाओं को अफवाह बताया। 'पार्टी में इस्तीफे की कोई परंपरा नहीं' उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में इस्तीफे की कोई परंपरा नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि अभी भी वह प्रदेश प्रधान हैं या नहीं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि अश्वनी शर्मा जब भी पठानकोट से आते हैं तो रुटीन का सामान भी साथ में होता है। वापस जाने के सूरत में वह सामान भी ले जाते हैं। ऐसे में यह बातें गलत हैं कि उन्होंने अपना सामान पार्टी दफ्तर से उठा लिया। जाखड़ को बनाया जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा प्रदेश की कमान वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ को सौंपने की तैयारी में है। जाखड़ कांग्रेस के प्रदेश प्रधान की कमान भी संभाल चुके हैं। कांग्रेस में रहते हुए जाखड़ दो बार विधायक और एक बार सांसद भी रहे हैं। सुनील जाखड़ के पास पंजाब की राजनीति का न सिर्फ एक लंबा अनुभव है बल्कि उनकी गांव व शहर दोनों में ही सहज पैठ भी है। यही कारण है कि भाजपा पंजाब में एक नया दांव खेलने की तैयारी में है। हालांकि देर शाम तक पार्टी हाईकमान की तरफ से इस बात की कोई भी घोषणा नहीं हुई थी।

Edited By: Rajat Mourya