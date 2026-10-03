मौड़ से AAP विधायक सुखवीर पर गिरी गाज, पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता; चुनाव से पहले क्यों हुई इतनी बड़ी कार्रवाई? 

रोहित कुमार, चंडीगढ। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने मौड़ के विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। पार्टी ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है।

शनिवार देर शाम हरचंद सिंह बरस्ट के हस्ताक्षर से जारी पत्र में यह कार्रवाई की गई। विधायक की ओर से हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर लाइव होकर सरकार की कार्यप्रणाली और शिक्षा क्रांति समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाए गए थे। इसी दौरान राम नगर स्थित स्कूल आफ एमिनेंस में केवल एक शिक्षक होने का दावा भी किया गया था।

आप पंजाब ने इस दावे को स्कूल के आधिकारिक रिकार्ड के विपरीत बताया। पार्टी के अनुसार, स्कूल प्रिंसिपल की ओर से 29 सितंबर को जारी रिकार्ड में शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट है। स्कूल में शिक्षकों के 30 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 25 पद भरे हुए हैं।

580 स्टूडेंट्स पढ़ रहे, 19 सेक्शन चल रहे आप के मुताबिक स्कूल में एक प्रिंसिपल, सात लेक्चरर, मास्टर कैडर के 15 शिक्षक और कंप्यूटर साइंस के दो शिक्षक तैनात हैं। कक्षा छह से 12वीं तक 580 स्टूडेंट 19 सेक्शन में पढ़ रहे हैं। पांच स्वीकृत पद खाली हैं। पार्टी ने कहा कि इन पदों को भरने के लिए स्कूल प्रिंसिपल की ओर से लिखित मांग पहले ही भेजी जा चुकी है। जरूरत के अनुसार अतिरिक्त पद स्वीकृत करने का अनुरोध भी किया गया है।