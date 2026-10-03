मौड़ से AAP विधायक सुखवीर पर गिरी गाज, पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता; चुनाव से पहले क्यों हुई इतनी बड़ी कार्रवाई?
आम आदमी पार्टी पंजाब ने मौड़ के विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
HighLights
आप पंजाब ने विधायक सुखवीर मैसरखाना को निलंबित किया।
पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता का आरोप लगा।
मैसरखाना ने सरकार की शिक्षा क्रांति पर सवाल उठाए थे।
रोहित कुमार, चंडीगढ। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने मौड़ के विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। पार्टी ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है।
शनिवार देर शाम हरचंद सिंह बरस्ट के हस्ताक्षर से जारी पत्र में यह कार्रवाई की गई। विधायक की ओर से हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर लाइव होकर सरकार की कार्यप्रणाली और शिक्षा क्रांति समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाए गए थे। इसी दौरान राम नगर स्थित स्कूल आफ एमिनेंस में केवल एक शिक्षक होने का दावा भी किया गया था।
आप पंजाब ने इस दावे को स्कूल के आधिकारिक रिकार्ड के विपरीत बताया। पार्टी के अनुसार, स्कूल प्रिंसिपल की ओर से 29 सितंबर को जारी रिकार्ड में शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट है। स्कूल में शिक्षकों के 30 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 25 पद भरे हुए हैं।
580 स्टूडेंट्स पढ़ रहे, 19 सेक्शन चल रहे
आप के मुताबिक स्कूल में एक प्रिंसिपल, सात लेक्चरर, मास्टर कैडर के 15 शिक्षक और कंप्यूटर साइंस के दो शिक्षक तैनात हैं। कक्षा छह से 12वीं तक 580 स्टूडेंट 19 सेक्शन में पढ़ रहे हैं। पांच स्वीकृत पद खाली हैं। पार्टी ने कहा कि इन पदों को भरने के लिए स्कूल प्रिंसिपल की ओर से लिखित मांग पहले ही भेजी जा चुकी है। जरूरत के अनुसार अतिरिक्त पद स्वीकृत करने का अनुरोध भी किया गया है।
पार्टी ने कहा कि स्कूल में केवल एक शिक्षक होने का दावा आधिकारिक रिकार्ड से मेल नहीं खाता। आप ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बयान बताते हुए कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को सार्वजनिक बयान देते समय तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए।
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शिक्षा क्रांति को लेकर भी उठाए थे सवाल
सुखवीर सिंह मैसरखाना ने हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर लाइव होकर आप सरकार की कार्यप्रणाली और विभिन्न नीतियों को लेकर सवाल उठाए थे। शिक्षा क्रांति को लेकर भी उन्होंने पार्टी और सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां की थीं। इसके बाद पार्टी ने उनके बयानों को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के तौर पर लिया।