Punjab: पनबस की 371 बसों का पंजाब रोडवेज में होगा विलय, वित्त मंत्री बोले- विकास की राह पर किए जा रहे प्रयास

पनबस की 371 बसों का पंजाब रोडवेज में होगा विलय, वित्त मंत्री बोले- विकास की राह पर हो रहे प्रयास

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: वित्त विभाग ने पनबस की 371 कर्ज मुक्त बसों को पंजाब रोड़वेज के बेड़े में विलय की मंजूरी दे दी है। विभाग की तरफ से इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस फैसले के कारण आने वाले 73 करोड़ रुपए के खर्चे को पूरा करने के लिए बजट को भी मंजूर किया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब रोडवेज को फिर विकास की राह के प्रयास किए जा रहे है। 109.61 करोड़ के खर्च की संभावना उन्होंने कहा कि पंजाब रोडवेज के बेड़े में सिर्फ 115 बसें रह गई थी और इस विलय से यह संख्या 486 हो जायेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह फैसला पंजाब रोड़वेज को मजबूत करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के प्रस्ताव में शामिल अनुमानों अनुसार पूरे वित्तीय साल 2023- 24 के लिए पंजाब रोड़वेज की तरफ से इन 371 बसों को चलाने पर 138.70 करोड़ रुपए की आय के साथ 109.61 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्चा होने की संभावना थी। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय साल के बाकी रहते 8 महीनों के संशोधित अनुमानों अनुसार, पंजाब रोड़वेज को 90 करोड़ रुपए की कमाई और 73 करोड़ रुपए के खर्चे निकालने के उपरांत 17 करोड़ रुपए का लाभ होने की उम्मीद है।

