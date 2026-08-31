PU में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान, लॉ डिपार्टमेंट के बाहर छात्रों का हंगामा; समय से पहले वोटिंग बंद करने का आरोप
पीयू में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी है, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट के बाहर छात्रों ने समय से पहले वोटिंग बंद करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।
HighLights
छात्र संघ चुनाव के लिए पीयू में मतदान जारी।
लॉ डिपार्टमेंट के बाहर छात्रों ने किया हंगामा।
समय से पहले गेट बंद होने पर मतदान से वंचित।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में छात्र संघ चुनाव के लिए सोमवार को मतदान जारी है। वोटिंग करने को लेकर छात्रों में उत्साह है। पीयू प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। प्रत्याशी और उनके संगठन के समर्थक वोटर्स को अपने पक्ष में वोट करने के प्रयास में जुटे हैं।
इसी बीच पीयू के लॉ डिपार्टमेंट के बाहर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि वोटिंग का समय सुबह 11 बजे तक था, लेकिन गेट को सुबह 10 बजे ही बंद कर दिया गया।
छात्रों का कहना है कि कई विद्यार्थी दूर-दराज से आए थे और रास्ते में जाम में फंसने के कारण समय पर नहीं पहुंच पाए। गेट समय से पहले बंद होने के चलते वे मतदान नहीं कर सके, जिससे छात्रों में रोष फैल गया। छात्रों ने मौके पर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया।
पुलिस लॉ डिपार्टमेंट से मत पेटी लेकर जाने लगी थी, जिसकाे विद्यार्थियों ने जाने नहीं दिया। करीब एक घंटे से छात्रों का प्रदर्शन जारी है।मतदान शुरू नहीं होने से नाराजगी। छात्रों को तरह-तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। डीएसडब्ल्यू भी छात्रों को समझाने पहुंचे हैं।