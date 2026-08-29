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PU छात्र संघ चुनाव में बाहरी दबाव, वोट के लिए गैंगस्टरों के धमकी भरे कॉल; राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Sat, 29 Aug 2026 12:54 PM (IST)

पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में बाहरी दबाव, धमकी भरे फोन और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लग रहे हैं। छात्र ...और पढ़ें

पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बढ़ रहा बाहरी दबाव। (एआई जनरेटेड फोटो)

पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बढ़ रहा बाहरी दबाव। (एआई जनरेटेड फोटो)

HighLights

  1. पीयू चुनाव अब केवल वोट और वर्चस्व का नहीं रहा। 

  2. एबीवीपी और एएसएपी्ए क-दूसरे पर लगा रहे आरोप।

  3. राजनीतिक दलों से छात्र राजनीति से दूर रहने की अपील।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) छात्रसंघ चुनाव में अब मुद्दा केवल वोट और वर्चस्व का नहीं रह गया है। धमकी भरे फोन, छात्रों पर दबाव और राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप के आरोपों ने चुनावी मुकाबले को नया सियासी रंग दे दिया है।

एएसएपी की ओर से एबीवीपी पर छात्रों और समर्थकों को गैंगस्टरों और बाहरी लोगों की ओर से काॅल पर धमकाने के आरोप लगाए थे। एबीवीपी ने पलटवार करते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया और आम आदमी पार्टी पर ही विधायकों व अन्य नेताओं के जरिये छात्रसंघ चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया।

एबीवीपी पंजाब के प्रदेश मंत्री जसकरण सिंह भुल्लर और पीयू के छात्र परिषद काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष गौरव वीर सोहल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संगठन को बदनाम करने के लिए धमकी भरे फोन करवाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि आप की ओर से विधायकों और सरपंचों तक को छात्रसंघ चुनाव में सक्रिय किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों के माध्यम से छात्रों को फोन करवाए जा रहे हैं और बाद में इन गतिविधियों का आरोप एबीवीपी पर लगाया जा रहा है।

इससे पहले आम आदमी पार्टी के पीयू चुनाव प्रभारी और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने एबीवीपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि छात्रों, रिसर्च स्कालर्स, प्रोफेसरों और एएसएपी समर्थकों को कथित तौर पर धमकी भरे फोन किए जा रहे हैं।

आरोप था कि कुछ छात्रों पर एक विशेष संगठन के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया जा रहा है। एएसएपी ने भी इन कथित कॉल्स की तत्काल जांच और कैंपस में भयमुक्त चुनावी माहौल सुनिश्चित करने की मांग की थी।

एबीवीपी का दावा-एएसएपी भेज रही अभद्र मैसेज

एबीवीपी ने भी कथित धमकियों का मुदा उठाते हुए एएसएपी पर आरोप लगाया है कि उनकी ओर से छात्राओं को अभद्र और आपत्तिजनक संदेश भेजे जा रहे हैं। भुल्लर ने दावा किया कि कुछ छात्रों को एबीवीपी के समर्थन पर उनके परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं चुनाव की निष्पक्षता और कैंपस के माहौल पर सवाल खड़े करती हैं।

विधायक-मंत्री छात्र राजनीति से रहें दूर

भुल्लर ने पंजाब के विधायकों और मंत्रियों पर छात्र राजनीति में जबरन दखल देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीयू के विद्यार्थी अपने प्रतिनिधि चुनने में सक्षम हैं और बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से छात्रसंघ चुनाव को छात्रों के बीच ही रहने देने की अपील की।