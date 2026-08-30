PU Election: तंज और शतरंज का खेल बना छात्र संघ का चुनावी रण; मुदों पर नहीं बात, चले शब्द बाण
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव मुद्दों के बजाय तंज और शाब्दिक हमलों का अखाड़ा बन गया है, जिससे मतदाता उदासीन दिख ...और पढ़ें
HighLights
छात्रसंघ चुनाव मुद्दों के बजाय तंज और शाब्दिक हमलों पर केंद्रित।
गठबंधन की राजनीति हावी, पुराने मुद्दों पर ही लड़ा जा रहा चुनाव।
मतदाताओं की उदासीनता के कारण मतदान प्रतिशत में गिरावट की आशंका।
मोहित पांडेय, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) का छात्रसंघ का चुनावी रण केवल तंज और शतरंज का खेल बनकर रह गया। मुदों पर छात्र संगठनों ने कम बात की, लेकिन एक-दूसरे पर शब्द बाण चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
चुनाव में यूनिवर्सिटी के ज्वलंत मुदों से सभी छात्र संगठन दिशाहीन दिखाई दिए। इस बार चुनावी दंगल के दल-बदल और गठबंधन की राजनीति हावी है। एक-दूसरे को कोसने और भड़ास निकालने में जुटे प्रत्याशियों और छात्र संगठन की सभाओं में मतदाता गायब नजर आए।
भीड़ दिखाने के लिए केवल कार्यकर्ताओं का सहारा मिला। मुदों से दिशाहीन प्रत्याशियों व छात्र संगठनों के तंज और शाब्दिक बाण भी इंटरनेट मीडिया के सहारे रहे, जिन्हें सुनने के लिए मतदाता खास रुचि नहीं दिखाई।
राजनीतिक विशेषज्ञों के बीते कुछ वर्षों की तुलना में इस बार का चुनाव का रंग सबसे फीका पड़ा दिखाई दिया। वहीं, इस बार के मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिल सकती है।
इस बार के सियासी अखाड़े में हर संगठन पुराने मुदों पर नई बिसात की जुगत में दिखाई दिए। किसी भी छात्र संगठन ने अपने घोषणा पत्र में कोई ऐसा मुदा शामिल नहीं किया है, जो मतदाताओं को रिझाने में टर्निंग पाइंट का काम करें।
करीब हर संगठन ने अपने घोषणा पत्र में वर्षों से चले आ रहे फीस वृद्धि, हास्टल, कैंटीन, महिला सुरक्षा, प्लेसमेंट, साउथ कैंपस में स्टूडेंट सेंटर का निर्माण जैसे मुददे को शामिल किया है। वहीं, मतदाताओं का कहना है कि इस बार चुनावी मैदान में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है, जिसको लेकर हम कह सकें की हमारा वोट इस संगठन के लिए तय है।
गठबंधन के सहारे जीत की नैया पार लगाने की आस
इस बार के छात्रसंघ चुनाव में किसी भी संगठन ने चारों प्रत्याशियों पर दांव नहीं खेला है। इस बार कई गठबंधन मैदान में कूदे है। इससे साफ होता है कि यह चुनाव संगठनों या चेहरों का नहीं बल्कि अपनी दांव पर लगी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है।
चुनाव में रविवार का दिन का समय शेष बचा है, लेकिन गठबंधन के इस चुनाव में किस के पाले में रूझान जा रहे कयास लगाना मुश्किल है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार आमने- सामने की जगह तीन कोणीय मुकाबला होने के सबसे अधिक आसार है।
चेहरों पर नहीं संगठनों के नाम पर लड़ा जा रहा चुनाव
पीयू चुनावी दंगल प्रत्याशियों के चेहरे से अधिक संगठनों के नाम पर लड़ा जा रहा है। पुराने चुनावों में जहां संगठन से अधिक चेहरों को महत्वपूर्ण माना जाता था। इस बार का पूरा चुनाव संगठनों के नाम पर जीतने की होड़ दिखाई दे रही है। वहीं, इस बार किसी भी संगठन ने पूरा पैनल मैदान में नहीं उतारा है।