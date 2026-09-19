सात राज्य, 271 बूथ, 6.25 लाख वोटर...PU सीनेट की 15 सीटों के लिए आज होगा मतदान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव के लिए रजिस्टर्ड ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज यानी रविवार को मतदान होगा। सीनेट की 15 सीटों के लिए 51 प्रत्याशी मैदान में है।

इसके साथ ही 6,25,784 पंजीकृत ग्रेजुएट मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान दो शिफ्टों में होगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा।

दोपहर 1 :15 से 2 बजे तक लंच ब्रेक होगा, जिसके बाद फिर शाम तक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। सीनेट चुनाव केवल चंडीगढ़ सीमित नहीं है। इसके लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में कुल 271 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सेना के जवानों के लिए पोस्टल बैलेट पहले ही भेजे जा चुके हैं। इसके साथ ही 1500 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बता दे कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र से सीनेट की 15 सीटों पर चुनाव होना है।

इनमें पंजाब के लिए दो सीटें आरक्षित हैं, जबकि एक सीट केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षित है। शेष 12 सीटें ओपन श्रेणी की हैं। मतदान के लिए 23 सितंबर से मतगणना शुरू होगी। रजिस्टर्ड ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती सुबह 9:30 बजे से पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के सेक्टर-14 स्थित जिम्नेजियम हाल में शुरू होगी।

शिक्षा मंत्रालय ने नौ दिन में चार बार की थी अधिसूचनाएं जारी पीयू सीनेट चुनाव को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नौ दिनों के भीतर चार बार अधिसूचना जारी करनी पड़ी। पहले 28 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना रद्द की गई, फिर सीनेट-सिंडिकेट सुधारों पर रोक लगाई गई। इसके बाद चार नवंबर को दो नोटिफिकेशन जारी हुए और आखिरकार सात नवंबर को स्पष्ट किया गया कि सीनेट और सिंडिकेट में कोई बदलाव नहीं होगा।

शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि आदेश जारी होने के बाद छात्रों, शिक्षकों, पूर्व कुलपतियों और मौजूदा कुलपति से महत्वपूर्ण सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुईं। मंत्रालय ने विभिन्न छात्र संगठनों के साथ हुई बैठक में उठाई गई चिंताओं को भी गंभीरता से लिया।

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीनेट और सिंडिकेट की नई संरचना संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। पीयू में सीनेट बहाली को लेकर बीते वर्ष कुलपति कार्यालय के बाहर 27 दिनों तक चला था, जिसके लेकर पीयू बचाओ मोर्चा बनाए गया था, जिसको समर्थन देने के लिए पंजाब- हरियाणा के नेता पहुंचे थे।

यह होती है सीनेट सीनेट पंजाब विश्वविद्यालय में शासी निकाय है। यह विश्वविद्यालय की नीतियां, बजट, नियुक्तियां और शिक्षा से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है। सीनेट को सर्वोच्च निकाय कहा जाता है। इसमें 91 सदस्य होते है।इसमें पूर्व छात्र, प्रोफेसर, छात्र प्रतिनिधि, केंद्र-राज्य सरकार, कुलपति आदि शामिल होते हैं।