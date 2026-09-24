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पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव की 36 घंटे बाद अचानक रोकी काउंटिंग; अब कल आएंगे नतीजे

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Published: Thu, 24 Sep 2026 02:17 PM (IST)

पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव की मतगणना 36 घंटे बाद स्टाफ को आराम देने के लिए रोक दी गई है। अब ...और पढ़ें

HighLights

  1. मतगणना 36 घंटे बाद स्टाफ के आराम के लिए रोकी गई।

  2. शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से दोबारा गिनती शुरू होगी।

  3. 15 सीटों पर 51 प्रत्याशियों के परिणाम शुक्रवार को स्पष्ट होंगे।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव की रजिस्टर्ड ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना लगातार 36 घंटे चलने के बाद वीरवार दोपहर एक बजे रोक दी गई। मतगणना में तैनात स्टाफ को लगातार काम के बाद आराम नहीं मिल पाने के कारण यह फैसला लिया गया।

पीयू रजिस्ट्रार वाइपी वर्मा ने बताया कि अब शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से दोबारा मतगणना शुरू होगी। 15 सीटों के लिए 51 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में मतगणना पर प्रत्याशियों और समर्थकों की लगातार नजर बनी हुई है।

अब तक बूथवार रिकाॅर्ड के अनुसार 60,044 बैलेट पेपर की गिनती दर्ज की गई है। पंजाब के 212 बूथों से सबसे अधिक 49,422 वोट की गिनती हुई है। चंडीगढ़ के 33 बूथों से 5,446 और हरियाणा के 19 बूथों से 4,269 वोट दर्ज हुए।

वहीं दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू से कुल 907 बैलेट पेपर की गिनती हुई है। मतगणना दोबारा शुरू होने के बाद रुझान और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

इसके साथ ही 15 सीटों पर कौन प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ रहा है, इसकी तस्वीर भी साफ होगी। सीनेट चुनाव के अंतिम परिणाम के लिए अब शुक्रवार की मतगणना पर सभी की नजर है।  