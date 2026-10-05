PU के सरकारी क्वार्टर में चोरी, पूरे घर में सामान बिखेरा; लाखों की नकदी, विदेशी करेंसी और गहने ले उड़े चोर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) परिसर में बने एक सरकारी क्वार्टर में चोरी हुई। घर के सदस्य बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने घर का कोना-कोना छान मारा और नकदी, विदेशी करेंसी तथा सोने-चांदी के आभूषण ले उड़े।

घर से करीब सात से आठ लाख रुपये नकद, लगभग 1500 कनाडाई डॉलर, 500 अमेरिकी डॉलर, करीब दो तोले सोना, चांदी के सामान और करीब 5000 रुपये की अन्य भारतीय मुद्रा चोरी हुई है। वारदात के बाद घर के अंदर सिगरेट से जुड़ी कुछ सामग्री भी मिली। इसके आधार पर संदिग्ध के बारे में तरह-तरह के कयास लगाए हैं। हालांकि, अभी तक पुलिस की ओर से संदिग्ध की पहचान या उसके किसी विशेष प्रोफाइल की पुष्टि नहीं की गई है।