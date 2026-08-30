PU Election: एबीवीपी प्रत्याशी के नामांकन पर AAP का विरोध, हाईकोर्ट जाने की दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) छात्रसंघ चुनाव को लेकर एबीवीपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अंकित बिढान की पात्रता और नामांकन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी (आप) ने हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है।

आप के विधायक एवं पीयू चुनाव प्रभारी अमृतपाल सिंह सुखानंद ने रविवार को आरोप लगाया कि अंकित के नामांकन में अब तक छह खामियां सामने आ चुकी हैं, इसके बावजूद उनका नामांकन रद नहीं किया गया।

सुखानंद ने आरोप लगाया कि अंकित को नकल करते पकड़े जाने के बाद पीयू ने दो साल के लिए प्रतिबंधित किया था। इसके अलावा सेक्टर-11 में मारपीट का एक मामला दर्ज होने का भी दावा किया।

उन्होंने अंकित की साबरमती यूनिवर्सिटी की डिग्री की मान्यता की भी जांच कराने की मांग की। आप नेता ने कहा कि यदि यूनिवर्सिटी नियमों के अनुसार प्रत्याशी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है तो उसका नामांकन स्वीकार कैसे किया गया।