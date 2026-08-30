PU Election: एबीवीपी प्रत्याशी के नामांकन पर AAP का विरोध, हाईकोर्ट जाने की दी चेतावनी
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी प्रत्याशी अंकित बिढान के नामांकन पर विवाद गहरा गया है। आम आदमी पार्टी ने ...और पढ़ें
HighLights
अंकित बिढान की पात्रता और नामांकन पर विवाद।
अंकित पर नकल और मारपीट के आरोप लगाए गए।
AAP ने कहा-नामांकन में छह गलतियां, कैसे मंजूर हुआ।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) छात्रसंघ चुनाव को लेकर एबीवीपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अंकित बिढान की पात्रता और नामांकन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी (आप) ने हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है।
आप के विधायक एवं पीयू चुनाव प्रभारी अमृतपाल सिंह सुखानंद ने रविवार को आरोप लगाया कि अंकित के नामांकन में अब तक छह खामियां सामने आ चुकी हैं, इसके बावजूद उनका नामांकन रद नहीं किया गया।
सुखानंद ने आरोप लगाया कि अंकित को नकल करते पकड़े जाने के बाद पीयू ने दो साल के लिए प्रतिबंधित किया था। इसके अलावा सेक्टर-11 में मारपीट का एक मामला दर्ज होने का भी दावा किया।
उन्होंने अंकित की साबरमती यूनिवर्सिटी की डिग्री की मान्यता की भी जांच कराने की मांग की। आप नेता ने कहा कि यदि यूनिवर्सिटी नियमों के अनुसार प्रत्याशी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है तो उसका नामांकन स्वीकार कैसे किया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि पीयू प्रशासन ने दस्तावेजों की उचित जांच नहीं की। इस संबंध में प्रशासन को लिखित शिकायत भी दी जा चुकी है। सुखानंद ने कहा कि पीयू प्रशासन सभी बिंदुओं की जांच कर नामांकन रद करे।
उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन शिकायत पर कार्रवाई करेगा।